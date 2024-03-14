ناقد رياضي : حسام حسن سيدخل في صدامات مع الأندية مستقبلا

أكد الناقد الرياضي بليغ أبوعايد، أن الخطأ الأكبر في أزمة الأهلي مع منتخب مصر، بسبب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مشيرًا إلى أنه الأفضل إعفاء لاعبي الأحمر من المباراة الثانية في البطولة الودية، لكن الأمر يتعلق بموافقة حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "من حق الأهلي طلب عودة لاعبيه عقب المباراة الأولى، ويجب تلافي السلبيات السابقة، خصوصا أن الأهلي تواصل مع مسئولي المنتخب واتحاد الكرة، لعدم حدوث أزمة قبل سفر البعثة إلى سيمبا التنزاني والتي ستكون مواجهة صعبة للغاية".

وأضاف: "حسام حسن استبعد بعض اللاعبين وفقا لمعايير معينة، وبنفس المعايير قام بضم لاعبين آخرين، لذلك ظهرت التناقضات في معسكر منتخب مصر، وأحمد فتوح لاعب مهم وكان لابد من وجوده في معسكر منتخب مصر".

وأكمل: "فكرة أن الكابتن حسام حسن (شايل سيفه) سيجعله يدخل في صدامات مع الأندية مستقبلا، يجب الا يدخل في أي ازمات خلال الفترة القادمة".