دعاء اليوم الرابع من شهر رمضان 2024.. بـ6 كلمات تأتيك معجزة لتغير قدرك

لاشك أنه حان الآن موعد دعاء اليوم الرابع من شهر رمضان 2024 ، والذي بدأ وقته منذ خمس ساعات وبالأدق مع أذان فجر اليوم الخميس الموافق الرابع من رمضان 1445هـ، والرابع عشر من شهر مارس 2024 م وهو رابع أيام شهر الخير ، وحيث إن دعاء اليوم الرابع من شهر رمضان 2024 من الأدعية التي تفتح لها السماء أبوابها على اتساعها ، ويصعد بلا حجاب ليعود إليك محملاً بأحلامك المستحيلة ، فيما فات نصف اليوم ولم يتبق لديك منه سوى النصف ، ومن ثم ينبغي اغتنام دعاء اليوم الرابع من شهر رمضان 2024 فيما بقى فهو فرصة لا يمكن لعاقل المجازفة بخسارتها بأي حال من الأحوال ليس فقط لأنه من أدعية الصائم التي لا ترد وإنما لأنه في شهر الكرم والجود والعطايا الربانية والرحمات، ويمتد وقت دعاء اليوم الرابع من شهر رمضان 2024 إلى أذان المغرب، حيث تغرب شمس اليوم رابع أيام شهر رمضان الكريم، ومن ثم ينبغي اغتنام دعاء اليوم الرابع من شهر رمضان 2024 فورا بكل لحظة .

دعاء اليوم الرابع من شهر رمضان 2024

يارب معجزة من عندك تغير الأقدار وتحقق الأماني وتسعد قلبي.

اللهم أنت السلام ومنك السلام سلم قلبي من أذى الدنيا وحزن الأيام .

يارب إن كان في نفسي انكسارًا فلا جابر له سواك، وإن لامس قلبي شيء من أنين فإنه لا يعلم بحالي إلا أنت فاجعل لي من كل ضيق مخرجًا ومن كل هم فرجًا.

اللهم اجعلني ممن أقبل ثابتًا فقبلته ، وسألك سؤالاً فأعطيته وشكى لك همه ففرجته، وسترت ذنبه وغفرته.

اللهم اجعل رمضان مفتاح خير وسعة أرزاق وجبر خواطرنا وسعادة لقلوبنا وقلوب من أحبنا.

اللهم اجعل رمضان بداية لأجمل أقدارنا ومغفرة وعفو وعافية ورحمة لنا ولوالدينا واعتق يا رب رقابنا وجميع المسلمين من النار .

اللهم ارزقنا خير رمضان وبركته واخرجنا منه أوابين تائبين .

اللهم ارفع عنا البلاء واجبر كسرنا ، وانظر لنا نظرة رضا واعفو عنا وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.

اللهم بشرنا بشارة خير في أيامنا القادمة تفرح بها قلوبنا وننسى بها كل همومنا .

اللهم أظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك .

اللهم إنا نسألك راحة المتقين وسعادة المؤمنين ودعاء الصالحين، وأجر الصابرين وأن تغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين.

ربنا توكلنا عليك في جميع أمورنا فاكتب لنا الخير أينما كنا .

ربنا فوضنا أمرنا إليك فتولنا برحمتك.

اللهم إنا نسألك نوره وبرڪته وهداه.

اللهم العوض الجميل بعد الصبر الطويل .

اللهم بدل أقدارنا إلى أجملها فإنك أنت القادر على كل شيء.

اللهم سخر لنا في رمضان من الأقدار أجملها ومن السعادة أكملها.

اللهم أعنا ووفقنا لصيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا.

اللهم بلغنا فيه عفوك والغفران واكتب لنا فيه العتق من النار .

اللهم بشرنا بكل ما نتمناه واجعل رمضان فاتحة خير علينا وعلى أهلنا ومن نحب.

دعاء اليوم 4 من رمضان بالقرآن

(رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا). (رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا). (رَبِّ اجعَلني مُقيمَ الصَّلاةِ وَمِن ذُرِّيَّتي رَبَّنا وَتَقَبَّل دُعاءِ). (رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ). (يا حيُّ يا قيُّومُ، برَحمتِكَ أستَغيثُ، أصلِح لي شأني كُلَّهُ، ولا تَكِلني إلى نَفسي طرفةَ عينٍ). (اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بكَ مِن زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ). (اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الهَمِّ والحَزَنِ، والعَجْزِ والكَسَلِ، والبُخْلِ، والجُبْنِ، وضَلَعِ الدَّيْنِ، وغَلَبَةِ الرِّجالِ). (اللهمَّ اكفِنِي بحلالِكَ عن حرَامِكَ، وأغْنِنِي بفَضْلِكَ عمَّن سواكَ). (رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ).

دعاء شهر رمضان