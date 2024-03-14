25 ألف جنيه للحجز.. الإسكان تستعد لطرح جديد من الوحدات ضمن مشروع مسكن

كشف محمود داوود، خبير عقاري، تفاصيل عن استعداد الإسكان لطرح جديد من الوحدات السكنية ضمن مشروع "مسكن"، قائلا: إن هذا الطرح يكون على مدار العام ويتم فى مناطق جديدة، حيث أن الحكومة تلك المرة اهتمت بوجه الدلتا وغرب أسيوط.

وأضاف محمود داوود، خبير عقاري، خلال حواره عبر زووم ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية رشا مجدي أن طرق السداد المعلنة فى الوقت الحالي هي 25 ألف جنيه كدفعة حجز لـ"مسكن" و50 ألف لسكن مصر و100 ألف دفعة حجز لـ جنة، وهناك ثلاث طرق للسداد، ثلاث سنوات أو خمس سنوات أو سبع سنوات حسب فائدة البنك المركزي، لافتا إلى أن التقديم يكون عبر إدخال البيانات عبر الموقع الإلكتروني ومع الاستلام يتم باقي السداد.