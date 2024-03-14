بالأسماء والأسباب.. رحيل 6 لاعبين عن الأهلي نهاية الموسم

كشفت تقارير صحفية، أن النادي الأهلي يتجه لوداع 5 لاعبين بنهاية الموسم الكروي الحالي 2023-2024، وذلك بناءً على قرارات المدير الفني للفريق مارسيل كولر، الذي يسعى لإفساح المجال لضم صفقات جديدة وإجراء تغييرات في قائمة المارد الأحمر استعدادًا للمنافسات القادمة، وعلى رأسها كأس العالم للأندية 2025 بنظامه الجديد بمشاركة 32 فريقًا.

وتشمل قائمة الراحلين:

أليو ديانج: لاعب وسط، يرغب الأهلي في بيعه للاستفادة منه مالياً، بينما يبحث اللاعب عن تجربة جديدة.

لاعب وسط، يرغب الأهلي في بيعه للاستفادة منه مالياً، بينما يبحث اللاعب عن تجربة جديدة. محمود متولي: لاعب وسط، يعاني من إصابات متكررة أبعدته عن المشاركة هذا الموسم.

لاعب وسط، يعاني من إصابات متكررة أبعدته عن المشاركة هذا الموسم. محمد الضاوي كريستو: لاعب وسط، يعاني من إصابات متكررة أبعدته عن المشاركة هذا الموسم.

لاعب وسط، يعاني من إصابات متكررة أبعدته عن المشاركة هذا الموسم. أحمد عبد القادر: لاعب وسط، خرج من حسابات كولر.

لاعب وسط، خرج من حسابات كولر. أنتوني موديست: مهاجم، سينتهي عقده بنهاية الموسم، ولا يقدم المستوى المطلوب.

مهاجم، سينتهي عقده بنهاية الموسم، ولا يقدم المستوى المطلوب. علي معلول: لنهاية تعاقده مع مع النادي الأهلي.

وأشارت التقارير، إلي أن المدرب السويسري مارسيل كولر أعطي الضوء الأخضر لرحيل السداسي مع محاولة منح الفرصة لـ اللاعبين الجدد.