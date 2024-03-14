عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالأسماء والأسباب.. رحيل 6 لاعبين عن الأهلي نهاية الموسم

صدى البلد

كشفت تقارير صحفية، أن النادي الأهلي يتجه  لوداع 5 لاعبين  بنهاية الموسم الكروي الحالي 2023-2024، وذلك بناءً على قرارات المدير الفني للفريق مارسيل كولر، الذي يسعى لإفساح المجال لضم صفقات جديدة وإجراء تغييرات في قائمة المارد الأحمر استعدادًا للمنافسات القادمة، وعلى رأسها كأس العالم للأندية 2025 بنظامه الجديد بمشاركة 32 فريقًا.

وتشمل قائمة الراحلين:

  • أليو ديانج: لاعب وسط، يرغب الأهلي في بيعه للاستفادة منه مالياً، بينما يبحث اللاعب عن تجربة جديدة.
  • محمود متولي: لاعب وسط، يعاني من إصابات متكررة أبعدته عن المشاركة هذا الموسم.
  • محمد الضاوي كريستو: لاعب وسط، يعاني من إصابات متكررة أبعدته عن المشاركة هذا الموسم.
  • أحمد عبد القادر: لاعب وسط، خرج من حسابات كولر.
  • أنتوني موديست: مهاجم، سينتهي عقده بنهاية الموسم، ولا يقدم المستوى المطلوب.
  • علي معلول: لنهاية تعاقده مع مع النادي الأهلي.

وأشارت التقارير، إلي أن المدرب السويسري مارسيل كولر أعطي الضوء الأخضر لرحيل السداسي مع محاولة منح الفرصة لـ اللاعبين الجدد.

المدرب السويسري مارسيل كولر أنتوني موديست اليو ديانج محمد الضاوي كريستو مارسيل كولر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه |الذهب يتراجع بقوة.. وهذا ثمن عيار21 رابع يوم رمضان

بطاقة خدمات لكبار السن.. بشرى سارة للمواطنين

25 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن رابع أيام رمضان.. وهذا ثمن البيض الآن

لاعب الزمالك أمام القضاء|شيكابالا تقاضي الريالات من أمير سعودي وتخلف عن الدورة الرمضانية..تفاصيل

48 جنيها.. انخفاض سعر الدولار داخل البنوك المصرية اليوم الخميس

حكاية هبوط كيلو اللحمة من 400 لـ 250 جنيهًاَ.. وهنا أرخص سعر في مصر

رسمياً|منع عقد أي امتحانات بالمدارس من 4 لـ7 مايو مراعاةً لأعياد المسيحيين

بالأسماء والأسباب.. رحيل 6 لاعبين عن الأهلي نهاية الموسم

ترشيحاتنا

للراغبين في السفر.. دولة أوربية تتخذ قرارا عاجلا بحق السعوديين

أبو الغيط: إسبانيا ستعترف بدولة فلسطين المستقلة قريباً جداً

معاش وتموين وبطاقة خدمات.. انتصار جديد يثلج صدور كبار السن| تفاصيل

تفاصيل مكالمة حسام حسن مع كولر بعد أزمة معسكر مارس

أحمد حسن يكشف كواليس أولى جلسات حسام حسن مع المنتخب

بيان عاجل من قطر بشأن إنشاء ممر بحري لإيصال المساعدات لـ غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط مطالبات بإيقافه في أحداث القمة.. أمير سعودي يهاجم شيكابالا ويعتزم مقاضاته

حكاية هبوط كيلو اللحمة من 400 لـ 250 جنيهًاَ.. وهنا أرخص سعر في مصر

نشرة المرأة و الصحة| إيمان العاصي تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال...ماذا يحدث للبشرة عند استخدام زيت خشب الصندل؟

المقلب قلب بجد| حكاية أزمة زوج نيلي كريم وباسم سمرة.. اتهام علني ورد قاسي

فيديو

حسن عبدالفتاح: نقابة المهن التمثيلية مش بتشغل وعمري ما طلبت شغل |خاص

من الثقافي للحشاشين.. أحمد عيد وفتحي عبد الوهاب يستعيدان ذكريات 24 عاما

لم ينجح أحد وعلاقتي بحسام دم.. شيرين عبدالوهاب تروي تفاصيل لأول مرة

هتجيب فلوس كده ودمك مش خفيف|زوج نيللى كريم يفتح النار على رامز جلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ