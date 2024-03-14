عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزراعة: تنسيق الجهود والتعاون بين البحوث الزراعية وهيئة الطاقة الذرية

صدى البلد

التقى اليوم حسام شوقى رئيس مركز بحوث الصحراء والدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور عمر الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية وذلك لمناقشة سبل التعاون المشترك فى مجالات التنمية الزراعية المختلفة استكمالا لتوجهات الدولة لتوحيد الجهود .

يأتي ذلك تنفيذا لتوجهيات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتنسيق والتعاون مع كافة مؤسسات الدولة والمراكز العلمية والبحثية من أجل توحيد الجهود في القضايا التي تخدم   قطاع الزراعة والأمن الغذائي وبمقر مركز البحوث الزراعية بالدقي.

 

ناقش اللقاء ما تشهده السياسة الزراعية الحالية من تحولات وتطورات هامة نتيجة انعكاسات داخلية وخارجية منها تزايد الاختلالات فيما بين احتياجات السكان المتزايدة من السلع والمنتجات الزراعية وتأثر الإنتاج الزراعي بالعديد من التحديات البيئية المتنوعة وعلى رأسها مشكلة المياه والتصحر والزحف العمراني الجائر على الأراضي الزراعية وتدهور التربة وتزايد حدة التلوث البيئي الزراعي وغيرها من التحديات. 


وتناول الاجتماع سبل التعاون المشترك بين الجهات الثلاثة وتكامل الجهود البحثية والتأكيد على أن نتائج البحوث والدراسات التطبيقية هى النواة التى ترتكز عليها الدولة لدفع عجلة التنمية الزراعية والاقتصادية والتأكيد على أن الابتكار والبحث الزراعى ضرورة ملحة يجب توظيفها لخدمة التنمية الزراعية للمساهمة فى سد الفجوه الغذائية. 


وأكد الاجتماع على أن تبادل الخبرات والتعاون بين مراكز البحوث الصحراوية، البحوث الزراعية، وهيئة الطاقة الذرية يعد خطوة هامة نحو تعزيز التنمية الزراعية المستدامة. من خلال توجيه الجهود نحو حل المشكلات البيئية والتحديات التي تواجه قطاع الزراعة، يمكن تحقيق تقدم كبير في تحسين إنتاجية الزراعة وضمان الأمن الغذائي وقد انتهى الاجتماع الى أنه يجب أن تكون الأبحاث والدراسات التطبيقية نابعة من احتياجات المجتمع وأن تسهم في إيجاد حلول عملية للتحديات المحلية والعالمية التي تؤثر على الزراعة وأن استثمار الابتكار والبحث الزراعي يمكن أن يكون عاملاً رئيسيًا في دفع عجلة التنمية الزراعية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه |الذهب يتراجع بقوة.. وهذا ثمن عيار21 رابع يوم رمضان

25 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن رابع أيام رمضان.. وهذا ثمن البيض الآن

فصل الطلاب المتغيبين بالمدارس وحرمانهم من أعمال السنة | تفاصيل

بطاقة خدمات لكبار السن.. بشرى سارة للمواطنين

حكاية هبوط كيلو اللحمة من 400 لـ 250 جنيهًاَ.. وهنا أرخص سعر في مصر

انتداب المعمل الجنائي لفحص سبب احتراق مصنع للأثاث بـ١٥ مايو| صور

لاعب الزمالك أمام القضاء|شيكابالا تقاضي الريالات من أمير سعودي وتخلف عن الدورة الرمضانية..تفاصيل

بعد تصديق السيسي.. رسوم جديدة على جواز السفر| تفاصيل

ترشيحاتنا

وزير الخارجية: نشجع الاستثمارات الإسبانية بمصر.. ونتطلع لزيادة التبادل التجاري

القباج تناقش مع يونيسف طرق التعامل مع الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة

حل مشكلة انقطاع وضعف المياه عن بعض قرى دمنهور بالبحيرة

سامح شكري: نشكر إسبانيا على التمسك بقواعد القانون الدولي في أزمة غزة

وزير خارجية إسبانيا: مصر تلعب دورا هاما في تقديم الدعم لسكان غزة

السودان.. حريق ضخم في معبر أشكيت الجمركي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط مطالبات بإيقافه في أحداث القمة.. أمير سعودي يهاجم شيكابالا ويعتزم مقاضاته

حكاية هبوط كيلو اللحمة من 400 لـ 250 جنيهًاَ.. وهنا أرخص سعر في مصر

نشرة المرأة و الصحة| إيمان العاصي تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال...ماذا يحدث للبشرة عند استخدام زيت خشب الصندل؟

المقلب قلب بجد| حكاية أزمة زوج نيلي كريم وباسم سمرة.. اتهام علني ورد قاسي

فيديو

حسن عبدالفتاح: نقابة المهن التمثيلية مش بتشغل وعمري ما طلبت شغل |خاص

من الثقافي للحشاشين.. أحمد عيد وفتحي عبد الوهاب يستعيدان ذكريات 24 عاما

لم ينجح أحد وعلاقتي بحسام دم.. شيرين عبدالوهاب تروي تفاصيل لأول مرة

هتجيب فلوس كده ودمك مش خفيف|زوج نيللى كريم يفتح النار على رامز جلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ