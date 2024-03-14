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رئيس التحرير
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أخبار البلد

التنمية الزراعية المتكاملة.. محاور التعاون بين مراكز بحوث الصحراء والزراعة والطاقة الذرية

صدى البلد

 التقى اليوم الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور / حسام شوقى رئيس مركز بحوث الصحراء  بالدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية وذلك بمقر المركز وقد هدف الاجتماع لمناقشة سبل التعاون المشترك فى مجالات التنمية الزراعية المختلفة استكمالاً لتوجهات الدولة لتوحيد جهود الدولة .

و ناقش اللقاء ما تشهده السياسة الزراعية الحالية من تحولات وتطورات هامه نتيجة انعكاسات داخلية وخارجية منها تزايد الاختلالات فيما بين احتياجات السكان المتزايدة من السلع والمنتجات الزراعية وتأثر الإنتاج الزراعي العديد من التحديات البيئية المتنوعة وعلى رأسها مشكلة المياه والتصحر والزحف العمراني الجائر على الأراضي الزراعية وتدهور التربة وتزايد حدة التلوث البيئي الزراعي وغيرها من التحديات.

كما ناقش الاجتماع سبل التعاون المشترك وتوحيد الجهود بين الجهات الثلاثة وتكامل الجهود البحثية والتأكيد على أن نتائج البحوث والدراسات التطبيقية هى النواة التى ترتكز عليها الدولة  لدفع عجلة التنمية الزراعية والاقتصادية والتأكيد على أن الابتكار والبحث الزراعي ضرورة ملحة يجب توظيفها لخدمة التنمية الزراعية للمساهمة فى سد الفجوة الغذائية، كذلك استخدام نتائج التقنيات النووية والاشعاعية وتطبيقاتها في مجالات البحوث الزراعية بهيئة الطاقة الذرية.

و أكد الاجتماع على أن تبادل الخبرات والتعاون بين مركز البحوث الصحراوية، مركز البحوث الزراعية، وهيئة الطاقة الذرية يعد خطوة هامة نحو تعزيز التنمية الزراعية المستدامة. وذلك من خلال توجيه الجهود نحو حل المشكلات البيئية والتحديات التي تواجه قطاع الزراعة، والذي يمكن من تحقيق تقدم كبير في تحسين إنتاجية الزراعة وضمان الأمن الغذائي وقد خلص الاجتماع الى أنه يجب أن تكون الأبحاث والدراسات التطبيقية نابعة من احتياجات المجتمع وأن تسهم في إيجاد حلول عملية للتحديات المحلية والعالمية التي تؤثر على الزراعة وأن استثمار الابتكار والبحث الزراعي يمكن أن يكون عاملاً رئيسيًا في دفع عجلة التنمية الزراعية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

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