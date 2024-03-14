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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

البحوث الإسلامية يصدر عدد رمضان من مجلة الأزهر مع ملف عن شهر الصيام

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية

أصدر مجمع البحوث الإسلامية عدد شهر (رمضان) المبارك لعام 1445هـ من مجلة الأزهر الشريف، التي تُتاح بشكل دوري أوَّل كلِّ شهر عربي، متضمِّنًا ملفًّا خاصًّا عن فضل هذا الشهر الكريم وأحكامه وآدابه.

وقال الدكتور نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ورئيس تحرير مجلة الأزهر: إنَّ شهر رمضان هو شهر الرحمة والمغفرة والعِتق من النار، وهو فرصة عظيمة للمسلمين لتجديد إيمانهم وزيادة تقواهم، موضِّحًا أن مجلة الأزهر تسعى من خلال ملف العدد إلى تزويد السَّادة القرَّاء بما ينفعهم في هذا الشهر المعظَّم، من خلال تقديم محتوًى يتعلَّق بأحكام الصيام وفضائله وأثره في تزكية المسلم.

ولفت عيَّاد إلى أنَّ ملف العدد قد ضمَّ عددًا من المقالات؛ أبرزها: (نفحات القرآن بين الصيام والإحرام) لفضيلة الشيخ عبد اللطيف السبكي، و(مِن ذكريات رمضان فتح الفتوح في الإسلام) لفضيلة أ.د. محمد أبو شهبة،، و(مِن الفتوحات الربَّانية في رمضان الجامع الأزهر) لفضيلة أ.د. محمد الضويني، و(العشر الأواخر من رمضان) لفضيلة أ.د. أحمد عمر هاشم، و(مقاصد صيام شهر رمضان في الإسلام) للأستاذ الدكتور محمد عباس المغني، و(مواقع التواصل الاجتماعي وتحدِّي الروحية في رمضان) للأستاذ الدكتور محمد الجعفري، و(تأمُّلات في آيات تشريع الصيام) للأستاذ الدكتور خالد البسيوني، و(معالم الشخصية المسلمة من تشريعات رمضان) للأستاذ الدكتور أحمد أحمد غلوش، و(رمضان وضرورة تحقيق التكافل المجتمعي) للدكتور رمضان حفظي.

من جانبه، أكَّد الدكتور حسن خليل، الأمين العام المساعد للثقافة الإسلامية والمشرف على إصدار مجلة الأزهر، أنَّ ملف العدد للمجلة قد سلَّط الضوء على أهمية شهر (رمضان) المبارك في إصلاح النفس وبناء المجتمع، ودوره في تعزيز التراحم والتكافل بين المسلمين.

وأشار  خليل إلى أنَّ المجلة قد أصدرت بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك كتابًا هديَّة للقرَّاء؛ بعنوان: (مدارك المرام في مسالك الصيام) للمحدِّث الحافظ قطب الدين القَسْطَلَّاني، المتوفَّى عام (686هـ)، كما أصدرت كتابًا آخر بعنوان: (العقيدة وبناء الإنسان) لفضيلة أ.د. عبد الفتاح بركة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر -رحمه الله-، وهما مِن تقديم: فضيلة أ.د. نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ورئيس تحرير مجلة الأزهر.

وتُباع مجلة الأزهر التي صدر العدد الأول منها في عام 1349هـ= 1930م، بخمسة جنيهات فقط، كما أن باب الاشتراكات فيها مفتوح من خلال التواصل مع الإدارة العامة لمجلة الأزهر بمجمع البحوث الإسلامية في شارع الطيران بمدينة نصر، أو عبر التواصل مع قسم الاشتراكات بمؤسَّسة الأهرام.

البحوث الإسلامية الأزهر مجلة الأزهر

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