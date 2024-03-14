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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لدعم الأمن بالمنطقة.. تعزيز علاقات الشراكة الإستراتيجية بين البحرية المصرية والفرنسية

الفريق أشرف عطوة
الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية

إلتقى الفريق أشرف إبراهيم عطوة قائد القوات البحرية اللواء "إيمانويل سلارس" قائد المنطقة البحرية للمحيط الهندى والبحر الأحمر للقوات البحرية الفرنسية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً.

الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية

قائد القوات البحرية

 تناول اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فيما يتعلق بدعم جهود الأمن والإستقرار البحرى بالمنطقة ، فضلاً عن بحث سبل تعزيز التعاون البحرى بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية

وأكد الجانبان على عمق علاقات الشراكة الإستراتيجية بين القوات البحرية المصرية والفرنسية والحرص على تعزيزها فى ضوء الروابط المتميزة التى تجمع البلدين الصديقين فى مختلف المجالات.

الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية

يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز مجالات التعاون العسكرى مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة.

الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية
قائد القوات البحرية البحرية المصرية القوات المسلحة الفريق أشرف عطوة القوات البحرية المصرية

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