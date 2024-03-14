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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

بمشاركة طلاب 6 دول .. الجامع الأزهر يعقد لأول مرة مقرأة للوافدات

مقرأة بالجامع الأزهر
مقرأة بالجامع الأزهر

عقد الجامع الأزهر لأول مرة مقرأة للطالبات الوافدات، برواية حفص عن عاصم، بمشاركة طالبات من ست دول( إندونيسيا- ماليزيا- تايلاند- كمبوديا- بروناي-وروسيا)، وذلك بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر. 

الجامع الأزهر يعقد لأول مرة مقرأة للطالبات الوافدات

قال الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، إن فضيلة الإمام الأكبر يولي الطلاب والطالبات الوافدات اهتماما كبيرا، ووجه بضرورة تقديم كل الدعم لهم، لذا حرصنا ولأول مرة على تقديم مقرأة خاصة لهن لتصحيح التلاوة لديهن ومحاولة العمل على إتقانهن التلاوة بالقراءات العشر، ولكن سنبدأ معهن برواية حفص عن عاصم.

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من جانبها أعربت الطالبة موجدة توفيق، الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية الدراسات الإسلامية، من إندونيسيا، عن سعادتها بالمقرأة وحرص الأزهر وإمامه الأكبر على تعليمهن علوم التجويد وتصحيح القراءة لهن، مؤكدة أن هذه أجمل هدية من شيخ الأزهر لهن.

وتناول الشيخ إمام علي، رئيس قسم التجويد والقراءات بالجامع الأزهر، في المقرأة حكم الاستعاذة وصيغها وأحوالها من حيث الجهر والإسرار وأوجهها، واختتم ببيان حكم الاستعاذة بعد قطع القراءة، ثم قام بتدريب الطالبات على ما تم شرحه لهن.

ويواصل الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: (١٣٠ مقرأة- ٥٢ ملتقى بعد الظهر- ٢٦ ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية ٢٠ ركعة يوميا بالقراءات العشر-  ٣٠ درسًا مع التراويح- صلاة التهجد بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث في العشر الأواخر- تنظيم ٧ احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- ٥٠٠٠ وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين، لتصل الوجبات لـ ١٥٠ ألف وجبة طوال الشهر الكريم.

الأزهر الجامع الازهر مقرأة للطالبات الوافدات رواية حفص عن عاصم شيخ الأزهر

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