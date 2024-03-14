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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن| تامر حسنى : مسلسل نعمة الأفوكاتو ناجح بكل المقاييس .. نشوى مصطفى : خالد النبوي فنان مبهر من أيام الدراسة

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن عدد من الاخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

نشوى مصطفى : خالد النبوي فنان مبهر من أيام الدراسة |خاص

أعربت الفنانة نشوى مصطفى عن سعادتها بالمشاركة فى مسلسل “إمبراطورية ميم" بطولة الفنان خالد النبوى الذى يعرض في المارثون الرمضانى 2024.

وقالت نشوى مصطفى فى تصريح خاص لصدى البلد :" سعيدة بالتعاون مع خالد النبوى وكنا مع بعض فى المعهد  وهو فنان مبهر من أيام الدراسة ولغاية دلوقتى.

تامر حسنى : مسلسل نعمة الأفوكاتو ناجح بكل المقاييس

أشاد الفنان تامر حسنى بمسلسل “نعمة الأفوكاتو” بطولة الفنانة مي عمر.

وكتب تامر حسنى عبر حسابه بتطبيق إنستجرام:" مليون مبروك للنجمة مي عمر مسلسل ناجح بكل المقاييس أحسنتي يا مي أداء عظيم و شغل على النفس من الدرجة الأولى و الف مبروك لحبيبي النجم احمد زاهر أداء عظيم كعادتك ... و مليون مبروك لبسومي القمر احلى صوت في الدنيا و احلى تتر نهاية في رمضان"

مواعيد عرض الحلقة 4 من مسلسل صيد العقارب لـ غادة عبدالرازق

تشارك الفنانة غادة عبدالرازق في الماراثون الرمضاني 2024 بمسلسل “صيد العقارب”.

وتعرض قناة cbc مسلسل صيد العقارب، فى الساعة السابعة والنصف مساءً والإعادة الأولى 2:15 فجرًا والإعادة الثانية 1:45 ظهرًا

أعربت الفنانة غادة عبد الرازق عن سعادتها البالغة بدورها في مسلسل "سم العقارب" مؤكدة أنه نوع من الأعمال الاجتماعية  برائحة الزمن الجميل الذي افتقدناه وأن الاسم مشتق من صيد العقارب كمهنة واستخلاص السم منها ثم إعادة تصديره.

الفنان تامر حسني الفنانة غادة عبد الرازق الفنانة نشوى مصطفى الفنانة غادة عبدالرازق الفنان خالد النبوي إمبراطورية ميم

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