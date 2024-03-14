عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خبير تحكيمي يثير جدلا بسبب ضربة جزاء للنادي الأهلي

صدى البلد

علق عامر العمايرة الخبير التحكيمي علي أحقية النادي الأهلي في ضربة الجزاء في مباراة البنك الأهلي.

وكتب العمايرة من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" ‏أن صحت رواية موقع القاهرة 24 لما حدث بين حكام مباراة الأهلى والبنك بخصوص صحة ركلة الجزاء
لماذا لم يذكر حكم المباراة الواقعة في تقريره.


أتمنى رابطة الأندية تطلب من الأتحاد نشر المحادثة لكى تظهر الحقيقة أما يكون الموقع كاذبو يجب مقاضاته من الاتحاد أو صادق فيجب إيقاف طاقم التحكيم".


وخسر الأهلي 3-4 من البنك الأهلي خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري.

 

أهداف الأهلي والبنك

وسجل ثلاثية الأهلي، موديست ورضا سليم وحسين الشحات، فيما سجل رباعية البنك، كريم بامبو ومحمد هلال وسعيدو سيمبوري وياو أنور.

 

بهذه النتيجة يتجمد رصيد الأهلي عند 17 نقطة ويحتل المركز العاشر من 8 مباريات ، فيما يرتفع رصيد البنك إلى 15 نقطة من 16 مباراة .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه |الذهب يتراجع بقوة.. وهذا ثمن عيار21 رابع يوم رمضان

عاجل.. وفاة حبيبة الشماع فتاة الشروق

فصل الطلاب المتغيبين بالمدارس وحرمانهم من أعمال السنة | تفاصيل

انخفاض غير متوقع بأسعار اللحوم رابع أيام رمضان.. هل ستتراجع لـ150 جنيها؟

حكاية هبوط كيلو اللحمة من 400 لـ 250 جنيهًاَ.. وهنا أرخص سعر في مصر

لاعب الزمالك أمام القضاء|شيكابالا تقاضي الريالات من أمير سعودي وتخلف عن الدورة الرمضانية..تفاصيل

رسمياً|منع عقد أي امتحانات بالمدارس من 4 لـ7 مايو مراعاةً لأعياد المسيحيين

بطاقة خدمات لكبار السن.. بشرى سارة للمواطنين

ترشيحاتنا

فيه ليلة خير من ألف شهر.. أحمد عمر هاشم: شهر رمضان منحة ربانية

حسام حسن ولاعبو المنتخب يوجهون رسالة خاصة للجماهير

عمرو الليثي يدعم 3 عمال بجائزة قيمتها 10 آلاف جنيه

المستشارة بسمة هاني عضو النيابة الإدارية تجيب لـ«صدى البلد»: هل يسند للمرأة التحقيق في القضايا التي تختص بها الهيئة؟

السديس يكشف سبب زيارة ولي العهد للمسجد النبوي

شوقي علام: المحن بوابات المنح.. والرسول يعلمنا التفاؤل والأمل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل مشروب على الفطار في رمضان.. يمنع مشاكل المعدة وينسف الوزن

بديل الفول السريع.. طعام يحتوي على نفس الفوائد ويحضر في وقت أقل

الصداع الشديد في الصيام .. كيف تحمي نفسك منه

لدعم الأمن بالمنطقة.. تعزيز علاقات الشراكة الإستراتيجية بين البحرية المصرية والفرنسية

فيديو

لم يحترم الاتفاق.. أمير سعودي يهدد بمقاضاة شيكابالا بسبب دورة رمضانية

نزلت من 400 لـ250 جنيها.. هبوط ملحوظ في أسعار اللحوم

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى اليومى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

أزمة شيكابالا بسبب أمير سعودي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

اﻟﻤﺰﻳﺪ