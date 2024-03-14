خبير تحكيمي يثير جدلا بسبب ضربة جزاء للنادي الأهلي

علق عامر العمايرة الخبير التحكيمي علي أحقية النادي الأهلي في ضربة الجزاء في مباراة البنك الأهلي.

وكتب العمايرة من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" ‏أن صحت رواية موقع القاهرة 24 لما حدث بين حكام مباراة الأهلى والبنك بخصوص صحة ركلة الجزاء

لماذا لم يذكر حكم المباراة الواقعة في تقريره.



أتمنى رابطة الأندية تطلب من الأتحاد نشر المحادثة لكى تظهر الحقيقة أما يكون الموقع كاذبو يجب مقاضاته من الاتحاد أو صادق فيجب إيقاف طاقم التحكيم".



وخسر الأهلي 3-4 من البنك الأهلي خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري.

أهداف الأهلي والبنك

وسجل ثلاثية الأهلي، موديست ورضا سليم وحسين الشحات، فيما سجل رباعية البنك، كريم بامبو ومحمد هلال وسعيدو سيمبوري وياو أنور.

بهذه النتيجة يتجمد رصيد الأهلي عند 17 نقطة ويحتل المركز العاشر من 8 مباريات ، فيما يرتفع رصيد البنك إلى 15 نقطة من 16 مباراة .