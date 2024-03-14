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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

“نطت من العربية” ودعم رئاسي لحالتها| محطات في حادث فتاة أوبر عقب وفاتها.. موقف السائق

صدى البلد

حالة من الحزن والأسى سيطرت على قلوب ملايين المصريين اليوم بعد الإعلان عن وفاة حبيبة الشماع المعروفة إعلاميًا بـ فتاة الشروق وفتاة أوبر.

وفاة فتاة الشروق

وتوفيت صباح اليوم حبيبة الشماع المعروفة إعلاميًا بـ فتاة الشروق وفتاة أوبر، عقب تدهور حالتها الصحية بشكل كبير في الآونة الأخيرة، نتيجة مضاعفات الحادث الذي تعرضت له.

جاء هذا حسبما أدلى محامي حبيبة الشماع فتاة الشروق، والتي قضت الفترة الأخيرة في العناية المركزة، بمستشفى المركز الطبي العالمي بالقاهرة الجديدة.

وتعرضت حبيبة الشماع 24 سنة، لإصابة بجرح في الرأس وكدمات متفرقة بالجسم واشتباه نزيف بالمخ، إثر إلقاء نفسها من سيارة خلال سيرها على طريق الشروق.

وكان قد قال عمرو بلال، أخصائي تربية خاصة، الشاهد الوحيد على واقعة فتاة الشروق حبيبة الشماع في التحقيقات، إنه يوم الحادث كان يستقل سيارة "سوزوكي" مع سائق ويصطحبون مجموعة من الأطفال ذوي الهمم بطريق السويس، وفوجئوا "ببنت بترمي نفسها من عربية على سرعة كبيرة".

وأضاف أن حبيبة الشماع فتحت باب السيارة الخلفي الأيمن وقفزت "السواق سابها وكمل طريقه"، فتوقفنا على يمين الطريق وهرولنا تجاهها لإسعافها وإنقاذها.

"أوبر كان بيخطفي.. وأنا نطيت من العربية".. كلمات أخبرتها حبيبة الشماع البالغة من العمر 23 سنة قبل أن تصاب بإغماء طويل نتيجة نزيف في المخ، بحسب أقوال الشاهد.

وأوضح "بلال" أن فتاة الشروق أصيبت بالتشنج 13 مرة قبل إيصالها للمستشفى وفتحت هاتفها قبل أن تصاب بالإغماء، كاشفًا عن لفتة إنسانية من فتاة تسكن بمدينتي نقلتها في سيارتها إلى عيادات مدينتي لإنقاذ الموقف ثم نقلوها إلى مستشفى الشروق العام ومنه إلى الرعاية المُركزة بالمركز الطبي العالمي.

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من مرتادي طريق السويس، أفاد بسقوط فتاة من سيارة متحركة على طريق السويس بالقرب من مدينتي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في القاهرة إلى موقع البلاغ لكشف ملابسات الواقعة.

وشكلت أجهزة أمن القاهرة، فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، حيث جرى تحديد السيارة مرتكبة الواقعة والسائق المتسبب في الحادث، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط سائق سيارة تابعة لإحدى شركات التوصيل الشهيرة لاتهامه بمعاكسة فتاة حال توصيلها بنطاق دائرة الشروق.

وتلقى قسم شرطة الشروق، بلاغاً من فتاة يفيد بأنها ألقت بنفسها من سيارة تابعة لإحدى شركات التوصيل الشهيرة بعد تعرضها للمعاكسة على يد السائق.

وعلى الفور تم تحديد السيارة من خلال أبليكيشن عبر هاتف الفتاة وضبط السائق، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة

جدير بالذكر أن السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، اطمأنت على صحة فتاة الشروق حبيبة الشماع، بعد إصابتها في حادث إلقائها بنفسها من سيارة أوبر، بعد أحاديث حول تعرضها لمحاولة اختطاف من السائق، الذي تم القبض عليه والمحبوس حاليا على ذمة التحقيقات.

وكانت قد أعلنت السيدة انتصار السيسي، عن دعمها للفتاة ومتابعة حالتها الصحية، مؤكدة تقديم كل أوجه الرعاية اللازمة التي تحتاجها الفتاة.

وسبق ووجهت دينا إسماعيل، والدة الفتاة حبيبة فتاة الشروق، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتواصله الشخصي مع الأسرة، وتقديم كل المساعدات لابنتهم.

وكشفت وزارة الداخلية ملابسات الواقعة، التي حدثت من سيارة شركة أوبر بمنطقة الشروق شرق القاهرة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الأجهزة الأمنية تابعت ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن قيام فتاة بالقفز من سيارة بطريق السويس بالقاهرة، مضيفة أنه تم إبلاغ قسم شرطة الشروق من جانب أحد المستشفيات باستقبال فتاة مصابة بجروح بالرأس واضطراب بدرجة الوعي، وكانت في حالة لا يمكن استجوابها.

وذكرت وزارة الداخلية، أن أحد شهود الواقعة أفاد بأنه أثناء سيره بطريق السويس شاهد الفتاة أثناء قفزها من باب خلفي لسيارة كانت تستقلها أثناء سيرها، وتوقف لمساعدتها، وأبلغته أنها كانت تستقل السيارة التابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي، ولدى محاولة قائد السيارة معاكستها قامت بالقفز من السيارة، خشية تحرشه بها، وتم نقلها للمستشفى.

وأعلنت الوزارة أنه تم تحديد وضبط السائق، وتبين أنه يقيم بمحافظة الجيزة، وبمواجهته قرر أنه أثناء قيامه بغلق نوافذ السيارة ورش معطر فوجئ بالفتاة تقفز من السيارة، فقام باستكمال سيره، ولم يتوقف خشية تعرضه للإيذاء.

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