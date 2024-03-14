الاتحاد الأوروبي: لا دليل من إسرائيل على اتهام الأونروا في طوفان الأقصى

وفقًا لصحيفة الجارديان، صرح يانيز لينارسي، رئيس المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات في المفوضية الأوروبية، أن إسرائيل لم تقدم أي دليل لإثبات اتهاماتها ضد موظفي وكالة اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة، الأونروا.

وزعمت إسرائيل أن 12 عضوًا في الأونروا متورطون في هجمات حماس في 7 أكتوبر، مما دفع المانحين إلى وقف تمويل الوكالة. ومع ذلك، أكد لينارسي أنه لم يتم تقديم أدلة له أو لأي شخص آخر في المفوضية الأوروبية، ولا أي مانحين آخرين، من قبل إسرائيل لدعم هذه الادعاءات.

وشدد لينارسي على أنه حتى لو ثبت صحة هذه الادعاءات، فإن ذلك لن يعني ضمنا ذنب الأونروا كمنظمة. وشدد على أهمية المساءلة الفردية وليس العدالة بإجراءات موجزة. وأكد لينارسي مجددا على أهمية البنية التحتية والقدرات اللوجستية للأونروا في الجهود الإنسانية.

وردًا على هذه الاتهامات، بدأت الأونروا عملية تحقيق ومراجعة، والتي وصفها لينارسي بأنها مناسبة وفورية وفعالة. وخلص إلى أن دور الأونروا في تقديم المساعدات والخدمات الحيوية لا يزال غير قابل للاستبدال.