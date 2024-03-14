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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

صيد العقارب 4 .. أحمد ماجد يعترف بقـ.تل محمود عبد المغني

صدى البلد

عرضت اليوم الحلقة 4 من مسلسل “صيد العقارب ” بطولة الفنانة غادة عبد الرازق.

 

شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "صيد العقارب" اعتراف أحمد ماجد "سامح " لوالده رياض الخولى "إسماعيل" بقتل ابن عمه"على" محمود عبد المغنى.
 

كما شهدت أحداث الحلقة محاولة سماسم" سيمون" وإسماعيل "رياض الخولى" إخفاء ابنهم "سامح " أحمد ماجد .
 

وتضمنت أحداث الحلقة شك حسن درغام "أحمد ماهر" من قتل "سامح" أحمد ماجد لابنه "على" محمود عبد المغنى.

أعربت الفنانة غادة عبد الرازق عن سعادتها البالغة بدورها في مسلسل "سم العقارب" مؤكدة أنه نوع من الأعمال الاجتماعية برائحة الزمن الجميل الذي افتقدناه وأن الاسم مشتق من صيد العقارب كمهنة واستخلاص السم منها ثم إعادة تصديره.

 

تابعت غادة عبد الرازق خلال مداخلة عبر برنامج  "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON قائلة: دوري  في مسلسل صيد العقارب ينتمي لدراما اجتماعية لم أقدمها من فترة كبيرة وفكرت فى الرجوع لمثل هذه النوعية من الدراما.

وتابعت قائلة: “أنا كغادة استمتعت بهذا العمل وهو عمل يحمل في طياته ريحة مختلفة شبه شغلي القديم زى عائلة الحاج متولي”.

وعن مشهد إمساكها العقرب في " البرومو" قالت: ماسكاه فعلا وكان معايا مدرب عقارب علمني إزاي أمسكه وأكهربه وأنزل السم وبالفعل الشغلانة مخدتش مني عشر دقائق وعملت كل المشاهد لوحدي".

أبطال مسلسل  صيد العقارب

يشارك في بطولة مسلسل صيد العقارب كل من الفنان احمد ماهر، غادة عبد الرازق ، محمد علاء، سامية عاطف، رياض الخولي، سيمون، وآخرون، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن .

أحمد ماهر أحمد ماجد الفنانة غادة عبد الرازق الفنان احمد ماهر رياض الخولى محمود عبد المغني

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