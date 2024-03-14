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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حق عرب الحلقة 4.. القبض على أحمد العوضي والكشف عن قاتـ.ل الداية

احمد العوضي
احمد العوضي

شهدت الحلقه الرابعة من مسلسل حق عرب العديد من الأحداث الهامة والمثيرة، وفيها تم القبض على أحمد العوضي بتهمة قتل الداية، ليبدأ العوضي في البحث عن براءته.

وتظهر وفاء عامر وهي المتسببة في جريمة القتل بعد أن ابتذتها الداية بكشف سرها .

في الوقت ذاته تطلب دنيا المصري من رباح أن يتزوجها فيوافق، ثم يرسل رجلا إلى عرب السويركي في السجن لكي يتشاجر معه.


وتنتهي الحلقة على زيارة والدة عرب السويركي له ولكنها تقع مغشيا عليها في قسم الشرطة .

 


مسلسل حق عرب :

بدأت احدث الحلقة الأولى من مسلسل حق عرب، في عام ١٩٩٠  في مشهد جمع رياض الخولي ووفاء عامر "صباح" وهي حامل .

ورأى رياض الخولي منام بتواجده داخل سرداب، وينزل سلم طويل مظلم وممر طويل ليجد في الصندوق ثعبان يفزعه، ليفسر له الشيخ ان ابنه سيقتله.

ويحاول رياض الخولي قتل ابنه الرضيع، بسبب تفسير الحلم، ولكن ترفض وفاء عامر ان تفعل ذلك .


ويرزق رياض الخولي بطفلة، ويطلق عليها اسم انغام ، في الوقت الذي يبدا الصراع بين عبد ربه وعائلة السويركي بعد حرق الأول لمحلات جلال السويركي.


وروَّج أحمد العوضي لـ مسلسل حق عرب الذى يخوض به سباق دراما رمضان 2024، من خلال نشر بوستر العمل الخاص به عبر حسابه على موقع فيس بوك وعلق عليه "حق عرب.. رمضان 2024 ".

يشارك في بطولة مسلسل "حق عرب"، كل من أحمد العوضي، سلوي عثمان، هدى المفتي، وليد فواز، رياض الخولى، وفاء عامر، آخرين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

مسلسل حق عرب أحمد العوضى

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