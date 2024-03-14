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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيلاروس تتخذ تدابير تجارية انتقامية ضد ليتوانيا

صدى البلد

حظرت بيلاروس حليف روسيا، الخميس، استيراد عدة أنواع من البضائع من ليتوانيا، رداً على إغلاق المعابر الحدودية من قبل فيلنيوس.

ويطال هذا الحظر منتجات غذائية وكحولية مختلفة ومعدّات مرتبطة بالأجهزة المنزلية ومنتجات البناء والملابس وحتى قطع الغيار للمركبات، وفق بيان صادر عن الحكومة.

وأوضح البيان أن هذا الإجراء "يأتي رداً على القرار" الذي اتخذته فيلنيوس في بداية مارس بـ"وقف حركة البضائع ووسائل النقل والأشخاص عبر نقطتين حدوديتين".

وكانت ليتوانيا التي تعد داعماً أساسياً لأوكرانيا في الحرب مع روسيا، قد أغلقت أول معبرين حدوديين مع بيلاروس العام الماضي.

وتوترت العلاقات بين مينسك وفيلنيوس منذ الانتخابات الرئاسية في بيلاروس عام 2020 التي ضمنت ولاية جديدة لألكسندر لوكاشينكو على الرغم من التظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها البلاد على نطاق غير مسبوق.

واستقبلت ليتوانيا لاحقاً على أراضيها زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا بالإضافة إلى معارضين آخرين وعشرات آلاف المواطنين البيلاروسيين.

كذلك، تتهم فيلنيوس مينسك باستغلال المهاجرين غير الشرعيين من خلال تشجيعهم على عبور الحدود الليتوانية والبولندية من الأراضي البيلاروسية، من أجل زعزعة استقرار الدول الأوروبية.

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