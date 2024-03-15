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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بحبك لحد آخر العمر.. زوجة رامي صبري تحتفل بعيد ميلاده الـ46

رامي صبري وزوجته
رامي صبري وزوجته

حرصت شيري عادل زوجة المطرب رامي صبري على الاحتفال بعيد ميلاد زوجها الـ46 عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”. 

ونشرت شيري صورة تجمعها برامي صبري وعلقت عليها قائلة: كل سنة وانت طيب يا أعز صديق بحبك لحد آخر العمر.
 

ديو رامي صبري ويارا


 وأعلن المطرب رامي صبري عن موعد طرح الديو الجديد الذى قام بتسجيله مؤخرا مع المطربة اللبنانية يارا.

وأكد رامي أنه تم تحديد موسم الصيف القادم موعدا مبدئيا لطرح الديو ولم يطرح قبل موسم رمضان حيث كتب على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام: صيف 2024 ديو مع يارا الصوت اللي بحبه.

 

 رامي صبري يطرح ميدلي

وشارك النجم رامي صبري جمهوره فيديو جديد لـ "ميدلي" مع عازف الجيتار شريف فهمي قدم فيه 3 أغاني من ألبومه الجديد "النهايات أخلاق" الذي أطلقه مطلع العام الجاري.

 

 

وفي الميدلي الجديد قدم رامي وشريف أغاني "بين الحيطان وبحكي عليكي وجت سليمة" بعد أن حققت تلك الأغنيات نجاحا كبيرا وقت إطلاق الألبوم.

وكانت أغنية “بين الحيطان” حققت نجاحا كبيرا فور طرحها الفترة الماضية من ألبوم “النهايات أخلاق”، وتصدرت ترندات اليوتيوب، محققة نسب مشاهدات عالية، و هي من كلمات عمرو المصري وألحان وتوزيع ومكس وماستر عمرو الخضري  وجيتار مصطفى نصر.

 

وقدم رامي صبري أغنية بحكي عليكي من ألحان مدين، وكلمات أحمد علي موسى، وتوزيع أمين نبيل وحقق بها مشاهدات عالية على موقع يوتيوب، وأغنية "جت سليمة" من كلمات أحمد على موسى وألحان رامي صبري وتوزيع مكس مستر طارق توكل وجيتار شريف فهمي.

 

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