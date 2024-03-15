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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البيئة: الانتهاء من تركيب أول محطتين للرصد اللحظى للضوضاء فى بورسعيد والمنوفية

صدى البلد

 

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الإنتهاء من تركيب أول محطتنين للرصد اللحظي لمستويات الضوضاء البيئية بمحافظتي بورسعيد والمنوفية ، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الحكومة لتحقيق مؤشرات ومستهدفات البعد البيئى  بإستراتيجية التنمية المستدامة 2030 ، حيت تم اختيار محافظة بورسعيد لرصد مستويات الضوضاء بها باعتبارها أحدى محافظات القناة ذات الطبيعة العمرانية المميزة ، وتم تركيب المحطة بمبنى كلية التربية النوعية - جامعة بورسعيد، كما تم تركيب محطة رصد لحظى بقصر ثقافة شبين الكوم بمحافظة المنوفية  لرصد مستويات الضوضاء بها بإعتبارها إحدى المدن المأهولة بالسكان بمحافظات الدلتا.

وأوضحت وزيرة البيئة أنه بتركيب تلك المحطتين أصبح لدينا 42 محطة بالشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء موزعة على مستوى الجمهورية ، مشيرة الى استمرار اعمال التوسع فى نطاق الشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء لتشمل المناطق السكانية المختلفة على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف الإستفادة من نتائج القياسات في إعداد الحلول والخطط الاستراتيجية  للحد من الضوضاء .

جديرا بالذكر أن الشبكة القومية لرصد الضوضاء ، تهدف إلى تقييم مستويات الضوضاء وإعداد خريطة لها علاوة على قاعدة بيانات عن مستويات الضوضاء للاستفادة منها عند إقامة المنشآت جديدة والمشروعات القومية الكبرى كالطرق السريعة والكبارى والمستشفيات والمدارس والمناطق السكنية.

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