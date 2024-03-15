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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تعمدت أظهر بشكل مغري..قرار عاجل من النيابة بحق التيك توكر جوليا وهبي

صدى البلد

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة حبس التيك توكر جوليا الأردنية 4 أيام على ذمة التحقيقات عقب إلقاء القبض عليها، بسبب مقاطع الفيديو الخادشة التي تبثها عبر صفحتها الشخصية. 

وادلت المتهمة باعترافات تفصيلية بعد مواجهتها الاتهامات المنسوبة اليها، حيث قالت إنها حضرت إلى الأراضي المصرية منذ فترة قريبة وأقامت في مدينة ٦ أكتوبر بعد استئجار شقة بها وبدأت في تصوير الفيديوهات، حيث تعمدت الظهور بشكل مغري لجذب الانتباه وزيادة نسبة المشاهدات ما سيحقق لها أرباح خيالية. 

 

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وضبط رجال مباحث الآداب، جوليا وهبي الأردنية التيك توكر الشهيرة على موقع تيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي بعد رصد فيديوهات لها، تقوم من خلالها باستعراض أجزاء حساسة من جسدها.

وحرزت أجهزة الأمن هاتف محمول التيك توكر الشهيرة بـ جوليا وهبي، وتبين أنه محمل عليه مقاطع فيديو خادشة للحياء، ومخلة بالآداب العامة وترتدي خلالها ملابس شفافة وخليعة لإغراء الشباب، وزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح.

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