تغير فى أنماط التواصل الاجتماعى والألعاب بالشرق الأوسط .. تفاصيل

كشفت مجموعة يلا المتخصصة فى التواصل الاجتماعي والألعاب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتتخذ من الإمارات مقرا لها عن نمو ملحوظ في متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً بنسبة13.3 % إلى36.2 مليون في الربع الاخير مليون خلال الربع الرابع من العام 2022.

كما انخفض عدد المشتركين بالخدمات المدفوعة بنسبة 4.2% من 12.5 مليون مستخدم في الفترة نفسها من العام الماضي إلى 11.9 مليون مستخدم الربع الأخير من العام 2023.

وطبقا لدراسات السوق يعزو هذا الانخفاض إلى التغييرات التي طرأت على الألعاب على المدى القصير.

وفقاً للبيانات المالية التي أعلنتها المجموعة،فقد تخطت الايرادات لعام 2023 حاجز المليار درهم لتبلغ 1.171 مليار درهم (318.8 مليون دولار) مقارنة بــــ 1.1مليار درهم عام 2022.

كما جاءت إيرادات الربع الأخير من العام الماضي متخطيةً كل التوقعات لتحقق نمواً بنسبة 7.7 ٪ لتصل إلى297.1 مليون درهم (80.9 مليون دولار)، مقارنةً ب 275.9 مليون درهم في الفترة نفسها من العام السابق.

وفى هذا الاطار أعلن يانج تاو، الرئيس التنفيذي أن خدمات الألعاب زادت بمعدل سنوي بلغ 35.2%.