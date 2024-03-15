محمود عبد المغني: أصور مشاهد أكشن وأنا صائم في مسلسل بـ 100 راجل

كشف الفنان محمود عبد المغني عن شعوره بالإجهاد والتعب نتيجة تصوير مشاهده في مسلسلي بـ 100 راجل بطولة الفنانة سمية الخشاب، و«كوبرا»، بطولة الفنان محمد إمام، خلال شهر رمضان 2024.

وأكد محمود عبد المغني في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، أنه كان يتمنى أن ينتهي من تصوير مشاهده بالمسلسلين قبل حلول الشهر الكريم، من أجل أن يعيش أجواء وطقوس شهر رمضان بصحبة أولاده وأسرته في المنزل، قائلاً: «لكن للأسف دي ظروف الشغل وضريبة العمل، وممكن نشتغل في يوم مقلوب من بليل للصبح، أو نشتغل واحنا صائمين من 7 صباحًا، وبنعمل أكشن لكن بنشتغل حاجة احنا بنحبها بيكون التعب لذيذ»، مشيرًا إلى أنه يواصل تصوير مشاهده في مسلسل بـ 100 راجل، وكوبرا، حتى منتصف شهر رمضان.

وأوضح محمود عبد المغني، أنه يجسد شخصيتين مختلفتين في رمضان 2024، وهذه متعة التمثيل أن الممثل يقدم أدوارًا متنوعة أفضل من أن يقدم شخصية واحدة على طول الطريق، لافتاً إلى أن مسلسل «كوبرا» ورقه 15 حلقة وأحداثه سخنة جدًا وسريعة جدًا يتناسب معه الـ 15 حلقة، بخلاف مسلسل بـ 100 راجل، أحداثه اجتماعية ومتشعبة وتتناسب معه 30 حلقة.

احداث المسلسل

تعرض أحداث مسلسل بـ 100 راجل على قناة صدى البلد في تمام الساعة التاسعة مساءً، حيث يتشوق الجمهور للحلقات الجديدة من العمل.

بينما يعاد عرض مسلسل بـ 100 راجل على قناة صدى البلد 2 في تمام الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت مصر.