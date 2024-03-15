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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بسمة بوسيل تغني ضماير بـ مسلسل نعمة الأفوكاتو

بسمة بوسيل - مي عمر
بسمة بوسيل - مي عمر

كشف المطرب والمؤلف هيثم نبيل، تفاصيل تعاونه مع المطربة بسمة بوسيل، في أغنية ضمن أحداث مسلسل نعمة الأفوكاتو، المعروض عبر قناة mbc مصر الفضائية في الموسم الدرامي الرمضاني الجاري. 

وكتب هيثم نبيل، في منشوره عبر إنستجرام: «النهاردة بالحلقة الخامسة بمسلسل نعمة الأفوكاتو أغنية ضماير لـ بسمة بوسيل، ألحان هيثم نبيل، كلمات: سارة سعيد، توزيع موسيقي: خالد نبيل، هندسة صوت: هاني محروس، كمانجا: محمد علي، كوله: محمد عاطف». 

 

ملخص أحداث مسلسل نعمة الأفوكاتو

من قلب أحد الأحياء العتيقة بالقاهرة، تنطلق المُحامية الشابة "نعمة" لتتولي مهمة الدفاع عن الكثير من المظلومين والمقهورين والذين يبحثون عمن يمد إليهم يد المُساعدة، مي عمر تعود مُجدداً للانطلاق عبر شبكة  قنوات "MBC مصر"، بعد عدة نجاحات في مواسم سابقة لتؤدي دوراً مميزاً في مسيرتها الفنية مع المُخرج محمد سامي.

تتأرجح حياتها بين مُساعدة البسطاء في القضايا العامة وبين الدفاع عن حقوقها الشخصية تجاه زوج يُمارس عليها أقصي الضغوط ولا يتحمل مسئولياته.

 

أبطال مسلسل نعمة الأفوكاتو

مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة مي عمر،  أحمد زاهر، أروى جودة،  كمال أبو ريه، عماد زيادة، ياسر على ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقى، طارق النهرى، سامى مغاورى، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر وتأليف محمد سامى ومهاب طارق وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة Forever Drama - مها سليم.

وقدمت مي عمر في شهر رمضان الماضى مسلسل "علاقة مشروعة" من 15 حلقة، بمشاركة ياسر جلال، داليا مصطفى، مراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، عمر رزيق، محمود فاروس، جودى مسعودى، كريم محجوب، نهال نور، وردشان  مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى.

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