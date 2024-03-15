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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدمة في الجزائر.. رياض محرز خارج تشكيل المنتخب

رياض محرز
رياض محرز

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، قرارا مفاجئا، اليوم الجمعة، حيث كشف عن تشكيل منتخب الجزائر مكونا من 31 لاعبا، تحت قيادة المدرب الجديد فلاديمير بيتكوفيتش، والتي شهدت غياب رياض محرز لاعب الأهلي السعودي.

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وشارك محرز مع الجزائر في كأس أمم أفريقيا الأخيرة، حيث ودع المنتخب البطولة من دور المجموعات بعدما تذيل مجموعته، التي ضمت أنغولا وبوركينا فاسو وموريتانيا، بنقطتين.

وانضم للتشكيل أيضاً أحمد قندوسي لاعب الأهلي حامل لقب الدوري المصري والمعار إلى سيراميكا كليوباترا.

ويلعب منتخب الجزائر أمام بوليفيا وجنوب أفريقيا في بطولة ودية يستضيفها في مارس الحالي وتضم أيضاً منتخب أندورا.

وكان بيتكوفيتش قد وقع عقداً مع الاتحاد مطلع الشهر الحالي لقيادة المنتخب الوطني الأول حتى عام 2026 خلفاً للمدرب السابق جمال بلماضي.

وضم تشكيل الجزائر في حراسة المرمى: أسامة بن بوط، أنتوني ماندريا، مصطفى زغبة،

وفي الدفاع ريان آيت نوري، يوسف عطال، زين الدين بلعيد، رامي بن سبعيني، كيفن قيطون، جوان حجام، محمد مداني، محمد أمين توغاي، عيسى ماندي.

وفي الوسط حسام عوار، إسماعيل بن ناصر، نبيل بن طالب، هشام بوداوي، رفيق قيطان، أحمد قندوسي، راميز زروقي، حمد عبدلي.

وفي الهجوم، محمد أمين عمورة، منصف بقرار، بشير بلومي، ياسين بن زية، بدر الدين بوعناني، بغداد بونجاح، ياسين براهيمي، فارس شايبي، أمين جويري، أنيس حاج موسى، سعيد بن رحمة.

الأهلى رياض محرز

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صدمة في الجزائر.. رياض محرز خارج تشكيل المنتخب


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