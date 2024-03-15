أضاءت حياتي.. طارق العريان يحتفل بعيد ميلاد زوجته نيكول سعفان

احتفل المخرج طارق العريان بعيد ميلاد زوجته نيكول سعفان، حيث نشر مجموعة من الصور التى تجمعهما عبر حسابه الرسمي من خلال موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر طارق العريان، وزوجته من خلال الصور بإطلالة رومانسية، وكتب: "لقد أضاءت حياتي وأنا ممتن لك إلى الأبد.. عيد ميلاد سعيد لزوجتي الجميلة".



جدير بالذكرأن بداية تعارف المخرج طارق العريان بنيكول سعفان كان خلال تصوير كليب "يا بلدنا يا حلوة " للهضبة عمرو دياب.



نيكول سعفان، عارضة أزياء سورية الأصل، ولدت عام 1998، وتحمل الجنسية الأرمينية، وسافرت عائلتها السورية إلى أرمينيا بسبب ظروفهم وعاشت هناك في أرمينيا، لتنتقل بعدها للعيش في دبي.