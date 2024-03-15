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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

صيد العقارب الحلقة 5 .. إطلاق النار على محمد علاء

صدى البلد

عرضت اليوم الحلقة 5 من مسلسل “صيد العقارب” بطولة الفنانة غادة عبد الرازق.

شهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "صيد العقارب" حول حادثة إطلاق النار التي قام بها الحاج حسن ضرغام "أحمد ماهر"  على ياسين "أحمد علاء " زوج " عايدة" غادة عبد الرازق  ونجل  إسماعيل ضرغام "رياض الخولى" وذلك بعد رفض ياسين الطلاق من عايدة، وتورطهما في صراع عائلي بسبب قتل أخيه سامح "محمود عبد المغنى" على يد علي ضرغام.

 

تتوالى الأحداث في الحلقة، حيث يتم نقل ياسين إلى المستشفى وإنقاذه من الموت .

 

ويتلقى الحاج إسماعيل الغول "رياض الخولى" خبر إصابة ياسين "محمود علاء" بالنار.

أعربت الفنانة غادة عبد الرازق عن سعادتها البالغة بدورها في مسلسل "سم العقارب" مؤكدة أنه نوع من الأعمال الاجتماعية برائحة الزمن الجميل الذي افتقدناه وأن الاسم مشتق من صيد العقارب كمهنة واستخلاص السم منها ثم إعادة تصديره.

 

وتابعت غادة عبد الرازق خلال مداخلة عبر برنامج  "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON قائلة: دوري في مسلسل صيد العقارب ينتمي لدراما اجتماعية لم أقدمها من فترة كبيرة وفكرت فى الرجوع لمثل هذه النوعية من الدراما.

وتابعت قائلة: “أنا كغادة استمتعت بهذا العمل وهو عمل يحمل في طياته ريحة مختلفة شبه شغلي القديم زى عائلة الحاج متولي”.

وعن مشهد إمساكها العقرب في " البرومو" قالت: ماسكاه فعلا وكان معايا مدرب عقارب علمني إزاي أمسكه وأكهربه وأنزل السم وبالفعل الشغلانة مخدتش مني عشر دقائق وعملت كل المشاهد لوحدي".

أبطال مسلسل  صيد العقارب

يشارك في بطولة مسلسل صيد العقارب كل من الفنان احمد ماهر، غادة عبد الرازق ، محمد علاء، سامية عاطف، رياض الخولي، سيمون، وآخرون، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن .

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