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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وصلها المستشفى بنفسه .. زوج ينهى حياة زوجته لهذا السبب

جريمة
جريمة

شهد إحدى منازل محافظة القليوبية ، شجارا بين زوجين و لكن لم يكن شجارا عاديا فقد انتهى بقتل أحدهما للآخر بسبب خلاف .

تفاصيل الواقعة

استقبلت مستشفى القليوبية زوج يحمل زوجته بادعاء انها سقطت على رأسها و لكن الأطباء شكوا فى الأمر و بالفعل تم اكتشاف أن السبب الرئيسى فى وفاة الزوجة ضربة فى الرأس بشومة و ان الزوج هو الذى قام بفعل ذلك قبل أن يوصلها للمستشفى .

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مركز الشرطة يتلقى بلاغ

وتلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب يفيد ورود بلاغ  من المستشفي بوصول جثة ربة منزل ادعاء ارتطام بالأرض وبالكشف عليها تبين وجود شبهة جنائية.

وكشفت التحريات مقتل ربة منزل تدعي  "رانيا.ج"  علي يد زوجها ويدعي "سيد" ويعمل مقاول وتبين حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات زوجية قام علي اثرها المتهم بالتعدى عليها بالضرب واصابتها بشومه في رأسها فلفظت أنفاسها الأخيرة فالحال.

كما دلت التحريات أن المجني عليها متزوجة من المتهم وأنه كان دائم الشجار والتعدي عليها بالضرب المبرح وحاول اإخفاء الجريمة وادعي سقوطها على الأرض وبالكشف عليها بالمستشفي تبين وجود شبهة جنائية واثار ضرب. 

قرار عاجل ضد المتهم


أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس مقاول 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل زوجته بدائرة مركز شرطة قليوب بسبب خلافات زوجية بينهما، كما صرحت بدفن جثة المتوفاة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي. 

محافظة القليوبية مستشفى القليوبية شبهة جنائية مقاول القليوبية مركز شرطة قليوب

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وصلها المستشفى بنفسه .. زوج ينهى حياة زوجته لهذا السبب


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