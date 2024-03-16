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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب محترف فى روسيا..فرج عامر يكشف مفاجأة بشأن صفقة جديدة في الأهلي

صدى البلد

كشف المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة عن سعي الأهلي لشراء إياد العسقلاني لاعب الإسماعيلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وكتب فرج عامر:"اياد العسقلاني لاعب الإسماعيلي الذي احترف في روسيا نظير ٨٠٠ ألف دولار   . الاهلي يسعي لشراءة لتدعيم مركز المساك في الأهلي".

 

 

فاز فريق النصر بهدف دون رد  أمام أهلي جدة  في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة، ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي

وأحرز كريستيانو رونالدو الهدف الأول لفريق النصر، في مرمى أهلي جدة من ضربة جزاء في الدقيقة 61 من عمر الشوط الثاني.

وألغى حكم مباراة أهلي جدة والنصر، هدفا لفيرمينو في الدقيقة 56 مع بداية الشوط الثاني، بداعي التسلل.

 

 

وجاءت البداية عن طريق النصر السعودي  من ركلة ركنية شتتها علي الأسمري، بعيدًا عن مرماه في الدقيقة 9.

سيطر لاعبو النصر على مجريات اللقاء وسط محاولات عديدة لإدراك هدف التقدم ولكن جاءت بالفشل أمام مرمى الحارس العملاق ميندي.

ومع الدقيقة 27 جاءت أولى هجمات أهلي جدة من تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق كيسي لكنها ارتطمت بالدفاع.

في الدقيقة 31  شهدت هجمة خطيرة لأهلي جدة بعد ركنية  ترسل داخل منطقة الجزاء وعرضية من محرز قابلها ديميرال بضربة رأس قوية لكن العارضة تتعاطف مع النصر وتحرم مدافع أهلي جدة.
 

وفي الدقيقة 41 تم إلغاء هدف للنصر السعودي عن طريق كريستيانو رونالدو بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 70  تمريرة للنصر خلف دفاعات أهلي جدة كاد سامي النجعي أن يسجل الثاني لكن المدافع تصدى له من أمام ميندي وتخرج ركنية لصالح النصر..

وسعى أهلي جدة في محاولات عديدة لإدراك هدف التعادل ولعل أبرزها عرضية من الجانب الأيسر لأهلي جدة ورأسية من كيسيه تصل سهلة في يد أوسبينا في الدقيقة 81 من عمر الشوط الثاني

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة اضاع رياض محرز كرة من تسديدة تصدى لها دفاع النصر.

 

 

سموحة الأهلى إياد العسقلاني المساك

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