عروض مغرية لـ لاعب الإسماعيلي الشهير فى أندية أوروبية

كشف المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة عن العروض المقدمة لـ عمر الساعي لاعب الإسماعيلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب فرج عامر:"في لاعب في الاسماعيلي اسمه عمر الساعي ،لدية اكثر من عرض للاحتراف الاوربي عن طريق اكتر من شركة تسويق أوروبية ، الاسماعيلي طلب ٥ مليون دولار لبيعه ، هذا اللاعب له مستقبل كبير في كرة القدم ومشروع لاعب خط وسط عالمي".

طالبت المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، النادي الإسماعيلي بسداد مبلغ 55 ألف فرانك سويسري بما يعادل 64 ألف دولار، رسوم الاستئناف على الحكم الصادر للاعب فراس شواط.

ومنحت كاس، الإسماعيلي مهلة حتى يوم 4 أبريل المقبل لسداد الرسوم.

وقضت المحكمة في وقت سابق بأحقية اللاعب في الحصول على مبلغ قيمته 903 آلاف دولار بخلاف 5% فوائد مستحقة على هذا المبلغ، نظير مستحقاته المتأخرة لدى الإسماعيلي.