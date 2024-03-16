شارك اللاعب أحمد حسن لقطات من مران منتخب مصر استعدادا لبطولة كأس العاصمة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن:"منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لبطولة كأس العاصمة".

يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن تدريباته باستاد القاهرة ، استعدادا لبطولة كأس العاصمة الإدارية التي تضم منتخبات مصر و كرواتيا و تونس و نيوزيلندا في الفترة من ١٨ إلى ٢٦ مارس الجاري ، حيث يبدأ منتخب مصر مبارياته يوم ٢٢ بمواجهة نيوزيلندا ، ومنتخب تونس أمام كرواتيا على أن يلعب الخاسران على المركز الثالث يوم ٢٥ ، بينما يتقابل الفائزان يوم ٢٦ على لقب البطولة.