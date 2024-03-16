الديكورات نشرت النار.. 5 سيارات إطفاء وخزان مياه للسيطرة على حريق استوديو الأهرام

دفعت قوات الحماية المدينة بالجيزة بـ 5 سيارات إطفاء وخزان مياه للسيطرة على حريق استوديو الأهرام بمنطقة العمرانية.

و اندلع منذ قليل حريق هائل في ستوديو الاهرام بمنطقة العمرانية وتصاعدت السنة اللهب الى عنان السماء.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا باندلاع حريق هائل في منطقة العمرانية، انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية مدعمة بسيارات الإطفاء وخزان مياه للسيطرة على ألسنة اللهب.

وكشفت التحريات الأولية ان النيران اندلعت باستوديو الأهرام وانتشرت بسرعة كبيرة نتيجة الديكورات والمعدات داخل مواقع التصوير بالاستوديو