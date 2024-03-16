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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أقوى مجموعة كلاسيكية.. شيخ قطري يمتلك سيارات من القرن الـ19|صور

سيارات كلاسيكية
سيارات كلاسيكية

يعتبر متحف سمو الشيخ «فيصل بن قاسم آل ثاني» في الدوحة واحدًا من أبرز الوجهات لعشاق السيارات، حيث يضم مجموعة ضخمة ومتنوعة من السيارات الكلاسيكية والنادرة. 

يقدم المتحف تجربة فريدة للزوار لاستكشاف تاريخ السيارات والتمتع بالتصاميم الفريدة والتقنيات الابتكارية التي ابتكرتها الشركات المصنعة عبر العقود.

 

مجموعة السيارات لدى الشيخ «فيصل قاسم آل ثاني»

السيارات الأمريكية:

1. سيارة Studebaker Electric.

2. سيارة كرايسلر 300 جي.

3. فورد ثندربيرد من عام 1956.

4. كاديلاك الدورادو.

5. سيارات العضلات الأمريكية الأخرى.

 

السيارات البريطانية:

1. سيارات رينج روفر.

2. سيارة Bentley T2.

3. رولز رويس كورنيش.

4. Morris Minor Tourer.

5. Austin Healey 'Frogeye' Sprite.

6. سيارات لاند روفر.

7. سيارة Jaguar MkVII.

8. سيارة بنز إيديال.

 

السيارات الألمانية (مرسيدس-بنز):

1. سيارة مرسيدس 190SL.

2. مرسيدس بنز 600.

3. سيارة مرسيدس بنز S500 (W140).

4. سيارات G-Wagen.

 

بالنسبة للمجموعة المعروضة حاليًا، يوجد حوالي 300 سيارة وشاحنة ودراجة نارية في المتحف، بالإضافة إلى نحو 1000 مركبة أخرى مخزنة بعيدًا في انتظار افتتاح المتحف الجديد المخطط له في العامين القادمين. 

من المتوقع أن يكون المتحف الجديد واحدًا من أبرز المعالم الثقافية في المنطقة.

تتنوع المركبات المعروضة في المتحف بين الكلاسيكيات والنوادر، حيث يمكن للزوار رؤية العديد من السيارات التي كانت سابقة لعصرها. 

على سبيل المثال، تعود سيارة Studebaker Electric إلى القرن التاسع عشر، ويُزعم أن مداها يزيد عن 100 ميل، وكانت مزودة بعشرات البطاريات بجهد ستة فولت. 

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للزوار رؤية سيارة كرايسلر 300 جي وفورد ثندربيرد المبكرة من عام 1956 وكاديلاك الدورادو بياريتز من عام 1958.

وتشمل المجموعة أيضًا مجموعة واسعة من السيارات الأمريكية الكلاسيكية مثل شيفروليه كامارو SS396 وبونتياك جي تي أو الأصلية. 

كما يمكن للزوار استكشاف العديد من السيارات البريطانية الكلاسيكية مثل سيارات رينج روفر وبنتلي ورولز رويس.

بالإضافة إلى المجموعة المذهلة من السيارات، يمكن للزوار التمتع بمجموعة واسعة من الشاحنات الأمريكية والبريطانية. 

على سبيل المثال، تضم المجموعة شاحنة دودج باور واجن التي كانت واحدة من آخر منتجات سلسلة WC التي استمر إنتاجها من عام 1940 إلى عام 1945.

بالإضافة إلى المعروضات، يوفر المتحف أيضًا فرصة للزوار للتعبير عن آرائهم وأمنياتهم من خلال كتابة رسائل الأمل على سيارات محددة، مما يضيف للتجربة الثقافية الفريدة التي يقدمها المتحف.

باختصار، يعتبر متحف سمو الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني وجهة مثالية لعشاق السيارات ومحبي التاريخ، حيث يمكنهم استكشاف تشكيلة واسعة ومتنوعة من السيارات الكلاسيكية والنادرة في بيئة ثقافية ممتعة وتعليمية.

السيارات الكلاسيكية شيخ قطري سيارات كاديلاك فورد سيارة مرسيدس بنز

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