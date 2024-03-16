سيارات الإسعاف تنقذ المصابين فى حريق استوديو الاهرام| فيديو

وصل إلى موقع حريق استوديو الأهرام بالجيزة عشرات سيارات الاسعاف لانقاذ المصابين فى الوقت الذى تحاصر فيه قوات الحماية المدنية النيران للسيطرة عليها .

فصلت الأجهزة المعنية الكهرباء والغاز عن العقارات المحيطة بـ حريق ستديو الأهرام في الجيزة، حتى الانتهاء من عمليات إخماد الحريق والتبريد.

امتدت النيران إلى واجهة عقار مجاور لحريق ستديو الأهرام في الجيزة، وتحاول الحماية المدنية بالجيزة السيطرة على النيران وإخمادها.

حيث وصلت النيران التي ارتفعت للسماء إلى بعض الشرفات المتواجدة في عقار مجاور لـ استديو الأهرام في العمرانية بالجيزة، وتمكنت أجهزة الحماية المدنية من إطفاء النيران بواجهة العقار.

تفاصيل جديدة في حريق ستديو الأهرام

وتبين من التحريات التي أجريت بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن اليوم كان آخر أيام التصوير الذي انتهى قبل ساعات قليلة من نشوب الحريق.

فيما أخلت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة بالتعاون مع قوات الانقاذ النهري ستوديو الاهرام من عدد من العاملين والفنيين به بعد اندلاع النيران بداخله، حيث تبين التهام مكان تصوير داخل الاستديو.

وكان أفاد عدد من شهود العيان المجاورين لموقع حريق استوديو الأهرام أن الحريق اشتعل في عدد من لوكيشنات التصوير لمسلسلات رمضان منها مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان

دفعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة بـ ٥ سيارات إطفاء وخزان مياه للسيطرة على حريق ستوديو الاهرام بمنطقة العمرانية، ثم تم تدعيم مسرح الحادث بأكثر من 10 سيارات أخرى.

و اندلع حريق هائل في ستوديو الأهرام بمنطقة العمرانية غرب محافظة الجيزة وتصاعدت السنة اللهب الى عنان السماء، حيث وجه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.