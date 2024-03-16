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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تحرك جديد من البرلمان لتقنين بيع وشراء حبة الغلة

مجلس النواب
مجلس النواب

أعلن النائب عصام العمدة عضو مجلس النواب تضامنه مع زميلاته النائبات بالمجلس ومنهم النائبة آية مدني والنائبة مي مازن والنائبة هناء سرور فى تقديم إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح لتقنين تداول حبة الغلة التي كانت سببا في انتشار حالات الانتحار بواسطة حبة الغلة السامة والقاتلة نظرًا لسهولة تداولها وبيعها للمزارعين دون ضوابط أو رقيب.

وقال " العمدة " إن حبة الغلة يتم استيرادها من الصين والهند وتباع في محال المبيدات الزراعية والصيدليات البيطرية تحت أكثر من عشرة مسميات تجارية بأسماء مختلفة، مطالباً من الحكومة خاصة وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى الالتزام بتوصيات لجنة الزراعة والرى بالبرلمان والتى طالبت خلالها بمنع تداول تلك الحبوب بالصورة الحالية ووضع ضوابط صارمة لمنع بيعها في الأماكن الغير متخصصة.

وقال النائب عصام العمدة : إن لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب أقرت عدة توصيات بشأن تداول حبة الغلة لعل أهمها ضرورة تفعيل الضوابط التي حددتها لجنة المبيدات بشأن تداول أقراص حفظ الغلال ودراسة الاتجاه إلى استخدام بدائل حيوية لحفظ الغلال، مع الإسراع في دراسة سبل تحويل المادة الفعالة المستخدمة في حفظها من صورتها الصلبة في شكل أقراص الى صورة سائلة يتم تعبئتها بأسطوانات الغاز، متسائلاً : لماذا لم تتحرك وزارة الزراعة لـ تقنين حبة الغلة والتي كانت السبب في زيادة حالات الانتحار باستخدام حبة الغلة وآخرهم طالبة العريش والعديد من الحالات الأخرى التي لم تسلط وسائل الإعلام عليها الضوء.

حبة الغلة مجلس النواب البرلمان أخبار البرلمان

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