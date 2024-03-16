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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رامي صبري وبتشان يلتقيان في حفل غنائي بالكويت.. 18 أبريل

حفل رامي صبري وأحمد
حفل رامي صبري وأحمد باتشان

يلتقي المطرب رامي صبري مع المطرب أحمد بتشان يوم 18 أبريل المقبل بالكويت ضمن سلسلة حفلات "ليالي العيد " بحديقة الشهيد من تنظيم a music للمنتج أحمد الخالدي، ليكون الجمهور الكويتي على موعد مع حفل غنائي مميز بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر المبارك.

بوستر حفل أحمد باتشان 
بوستر حفل رامي صبري 

ومن المقرر أن يطل رامي وبتشان، على جمهور المسرح المفتوح ليقدما مجموعة مميزة من الأغنيات الاستثنائية التي عرفوا بها.

وفي هذا الصدد، قال أحمد الخالدي منظم الحفل، إن الحفل المرتقب يأتي ليستكمل سلسلة الحفلات التي قدمها الفترة الماضية وحققت نجاحا كبيرا ولكن تأتي هذه المرة بعنوان "ليالي العيد"، معربا عن سعادته بالتعاون مع الفنان رامي صبري و الفنان أحمد بتشان.

وأكد الخالدي، أن الاستعدادات تجرى على قدم وساق لتهيئة المسرح في ظل حرصه على توفير كافة الإمكانات الفنية والتقنية ليظهر نجوم الحفلات بأفضل صورة، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الكشف عن مجموعة أخرى من الحفلات لنجوم الكويت والوطن العربي.

رامي صبري المطرب رامي صبري أحمد بتشان عيد الفطر عيد الفطر المبارك

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