لعدم حماية المدنيين. أمريكا تدرس الرد حال إصرار نتنياهو على اقتحام رفح

يدرس البيت الأبيض خيارات حول كيفية الرد إذا تحدت إسرائيل تحذيرات الرئيس الأمريكي جو بايدن المتكررة من شن غزو عسكري لمدينة رفح في غزة، دون خطة موثوقة لحماية المدنيين الفلسطينيين.

جاء ذلك وفقًا لما قاله مسؤولون أمريكيون لشبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، مؤكدين أن واشنطن تدرس الرد إذا أصر نتنياهو على عملية برفح دون خطة للمدنيين

وتجري المناقشات وسط قلق متزايد في الإدارة الأمريكية وإحباط بين الديمقراطيين في الكونجرس من أنه سيتم تجاهل مناشدات الرئيس ببساطة.

واقتربت إسرائيل هذا الأسبوع من شن عملية توغل في مدينة أقصى جنوب قطاع غزة.

وقال السيناتور كريس فان هولين، الديمقراطي عن ولاية ماريلاند، في مقابلة “مرارًا وتكرارًا، يدعو الرئيس بايدن حكومة نتنياهو إلى اتخاذ إجراءات معينة، وفي الأغلب، يتجاهل نتنياهو مرارًا وتكرارًا هذه المطالب".

وأضاف هولين: “لذا أعتقد أن هذا يجعل الولايات المتحدة تبدو غير فعالة وعاجزة".

ولفت: "لقد أصدر الرئيس كلمات وتحذيرات قوية بشكل متزايد، لكنني أعتقد أنه من أجل تطبيق تلك التحذيرات بشكل فعال، يتعين على الإدارة استخدام الأدوات الأخرى المتاحة لها".