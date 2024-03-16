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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

هتاخد كام زيت وسكر.. نصيب الفرد في تموين شهر مارس بالأسعار جديدة

نصيب الفرد في التموين
نصيب الفرد في التموين

يتساءل العديد من المواطنين المستفيدين من البطاقات التموينية عن نصيب الفرد في التموين لشهر مارس الجاري 2024، وخصوصا مع استمرار صرف المقررات التموينية عن الشهر الجاري، حيث تناقلت العديد من الأخبار حول تخفيض الحكومة عدد كبير من السلع التموينية لهذا الشهر، مع إجراء العديد من التحسينات على المقررات التموينية.

نصيب الفرد لشهر مارس

ومن خلال هذا التقرير، يرصد "صدى البلد"، أهم وأبرز المعلومات حول نصيب الفرد الواحد في السلع التموينية من أفراد الأسرة، بالإضافة إلى اطلاعكم على جميع اسعار السلع التموينية لشهر مارس الجاري 2024.

يتم صرف السلع التموينية من خلال عدة منافذ تموينية تتواجد في كل المحافظات، لذلك يمكنك الحصول عليها من المنافذ القريبة منك، أما بخصوص مشكلة أسعار السكر الموجودة حالياً فقد قام وزير التموين علي المصيلحي بالتأكيد على أن أزمة السكر سوف تنتهي قريباً وذلك بعد اخذ محصول البنجر والقصب وإنتاج السكر في المصانع في الفترة القادمة.

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وتبعاً لما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية فإن نصيب الفرد من التموين يتم تحديده على أساس عدة عوامل منها الدخل الشهري وحجم الأسرة والاحتياجات الأساسية والمتوسطة، والهدف من ذلك النظام هو ضمان توزيع السلع بشكل عادل ومتساوي بحيث يستفيد كل أصحاب الدخل المنخفض ومحدودي الدخل.

وقامت وزارة التموين والتجارة الداخلية ببدء صرف المقررات التموينية عن شهر مارس الجاري لصالح 64 مليون مواطن بعدد 22 مليون بطاقة تموين وذلك عبر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية.

ومن المقرر أن يتم صرف مرتبات شهر أبريل 2024، مع بداية الشهر، ويستمر الصرف لمدة 6 أيام، وينتهي صرف المرتبات يوم 6 إبريل 2024 المقبل، وذلك وفقًا لما قررته وزارة المالية.

وقام أصحاب المعاشات والمستفيدين منها بصرف الزيادة الجديدة لأول مرة في شهر مارس الجاري، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكون الزيادة بنسبة 15%من قيمة المعاش الأساسي، بتكلفة إجمالية بلغت 74 مليار جنيه مصري، والتي استفاد منها نحو أكثر من 11.5 مليون مواطن صاحب معاش ومستحق.

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ويمكن صرف معاشات شهر أبريل قبل العيد، من خلال ماكينات ATM المختلفة والخاصة بعدد من البنوك المصرية، أو عن طريق بنك ناصر والذي يعتبر واحد من البنوك الاجتماعية في مصر، أو من خلال مكاتب البريد المختلفة والتي توجد في جميع المحافظات، أو المحافظ التي تكون تابعة إلى مختلف شركات المحمول، أو الشركات الخاصة بالعمليات النقدية الإلكترونية المختلفة مثل أمان ومصاريف، أو الفروع الخاصة بمختلف البنوك التي توجد في مصر.

وسوف نرصد لكم نصيب الفرد في التموين لشهر مارس من التموين كالآتي:

  • للفرد الواحد المسجل على بطاقة التموين زجاجة زيت 800 مللي، وبحد أقصى 4 زجاجات زيت للبطاقة الواحدة.
  • لكل فرد مسجل على البطاقة كيلو سكر، وبحد أقصى 6 كيلو سكر للبطاقة الواحدة.
  • للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد كيلو أرز أو مكرونة فقط.
  • بالنسبة للبطاقة التي بها 4 أفراد فأكثر 2 كيلو أرز 800 جرام أو مكرونة.

أسعار السلع التموينية

وقد جاءت بعض أسعار السلع التموينية لشهر مارس كالآتي:

  • 1 كجم من السكر المعبأ: 12.60 جنيه.
  • زيت خليط 0.8 لتر: 30 جنيه.
  • 1 كجم من الأرز المعبأ: 12.60 جنيه.
  • 1 كجم من الدقيق: 18 جنيه.
  • 800 جرام من المعكرونة: 13 جنيه.
  • 400 جرام من المعكرونة: 6.50 جنيه.
  • 500 جرام من الفول المعبأ: 9 جنيه.
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