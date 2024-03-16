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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مش أى يوم بالنسبالي .. عمرو عبد العزيز يحتفل بعيد ميلاد والدته

عمرو عبد العزيز
عمرو عبد العزيز

احتفل الفنان عمرو عبد العزيز بعيد ميلادها بعيد ميلاد والدته من خلال حسابه الرسمي على موقع فيسبوك .

ونشر عمرو عبد العزيز صورة تجمعه بوالدته ، وكتب معلقًا:النهارده ١٦ مارس وده مش اي يوم بالنسبالى لانه عيد ميلاد امي حبيبه قلبى ..

وأضاف ، قائلًا: ربنا يديكى الصحه يا حبيبتى وعقبال ١٠٠ سنه وانتي فى احسن صحه وحال ومنوره حياتي والدنيا كلها وتبقى راضيه عني وماتحرمش منك ولا من دعاكى.

وعلى صعيد آخر ، نشر الفنان عمرو عبد العزيز تعليقا خلال الأيام الماضية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن تعرضه إلى أزمة صحية شديدة.

وقال عمرو عبد العزيز: بجد اصعب ٤٨ ساعه عدوا عليا فى عنايه القلب بس الحمد لله عدت على خير و خرجت وبقيت كويس 
وعايز اشكر دكتور احمد مجدي بجد تعب معايا جدا .. والدكتور طارق علوان والدكتور محمد فريد عيسى ده لوحده هفضل اشكره طووووول عمري .. وفعلا مفيش اي حاجه تستاهل واللهم لك الحمد على نعمه الصحة.

وقد قال الفنان عمرو عبد العزيز، إنه ندم عن أحد أعماله الفنية، معقبا: "اتضحك عليا في فيلم بسبب أن الورق اللي جالي كان غير اللي اتصور خالص و مبحبش الفيلم بالرغم أن كواليسه كانت جميله جدا".

وأوضح "عبد العزيز"، خلال لقائه ببرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا المذاع على شاشة سي بي سي، أنه يشعر بالندم بسبب أنه لم ينجب في وقت مبكر، قائلا: "لو رجع بيا الزمن كنت هتجوز بدري".

وروى "عبد العزيز"، موقفا كوميديا مع احدي زميلاته كانت في لقاء جواز صالونات و بعد نزولها مع هذا الشخص و طلب الأكل قام بفصل حساب كل منهما.

 

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