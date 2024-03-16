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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد عمر هاشم: النبي محمد أنقذ البشرية من ضلالها وظلالها

أحمد عمر هاشم
أحمد عمر هاشم

أكد الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، أن الوحي الإلهي نزل على قلب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وخرج بالبشرية من الظلمات إلى النور.

 

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وقال احمد عمر هاشم في برنامجه " يوميات الرسول" المذاع على قناة " صدى البلد": " قبل النبي محمد كانت البشرية تعاني وكان القوي يبطش بالضعيف والغني يستعلي على الفقير وكانت هناك حروب طاحنة ".

 

وأضاف احمد عمر هاشم:" وسظ الظلام الحالك والباطل المتفشي شاءت الإرادة الإلهية أن يبعث نبي الرحمة وأن يبعث منقذ البشرية من ضلالها وظلامها ".

وتابع احمد عمر هاشم :" أولى أيات الوحي الإلهي كانت في رمضان وهي أولى آيات سورة إقرأ ".

 

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