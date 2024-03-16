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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة الفلسطينية: 435 شهيدا في الضفة الغربية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم السبت، بارتفاع عدد الفلسطينيين الذين ارتقوا في الضفة الغربية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 435 شهيدا.

بأتي ذلك عقب الإعلان عن استشهاد شاب متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بالبلدة القديمة في الخليل.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص بشكل كثيف صوب الشاب محمود عبد الحافظ يوسف نوفل (42 عاما)، إمام مسجد القاسم بالمدينة، أثناء تواجده في مقبرة مدينة الخليل الإسلامية بمنطقة "الكرنتينا"، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه، ما أدى إلى استشهاده، مشيرًا إلى أن الاحتلال احتجز جثمان الشهيد.

كما عززت قوات الاحتلال من انتشارها في البلدة القديمة بمدينة الخليل وخاصة بمحيط الحرم الإبراهيمي الشريف، ومنعت الصحفيين من الوصول إلى المنطقة وعرقلت مرور الفلسطينيين إلى منازلهم، وأغلقت عددا من الشوارع في المدينة ونصبت حواجزها العسكرية على الطرق الرئيسية المؤدية للخليل.

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