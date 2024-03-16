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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل بـ 100 راجل الحلقة 6 .. وفاة والد سمية الخشاب

سمية الخشاب
سمية الخشاب

شهد مسلسل 100 راجل الحلقة 6 تطورا جديدا فى الأحداث حيث يذهب صقر "محمد القس" لمكان تسليم شحنة السلاح الخاصة بمنافسه "الإيتكاوي"، ويأمر رجاله بدفن "الإيتكاوي" حيا، لأنه تسبب بدخول "مشيقة" السجن.

تذهب غالية "سمية الخشاب" وعبد الله "محمود عبد المغنى" لوالدها حنفي في المستشفي، ولكنها لا تجده لتخبرها الممرضة أن أقاربهم أخذوه وأثناء ذلك يرن هاتف غالية، لتجد مهران يهددها أن تعطيه الفيديو مقابل أن تأخذ والدها.

يتصل مهران مرة أخرى بـ غالية ليخبرها أن تأتي لمقابلته بشركته وتعطيه الفيديو لتوافق غالية وتذهب إليه مع عبد الله، تطلب غالية من مهران أن تأخذ والدها، ولكن مهران يرفض أن يخبرها بمكانه، قبل أن تعطيه الفيديو ليخبراها أن والدها يمكث بمستشفى، لكن قبل أن يأخذها لوالدها يهددها أنه إذا علم بوجود نسخة ثانية من الفيديو سيقتل أهلها، لتخبرها أنه لا يوجد غير هذه النسخة التي سلمتها له، ليأمر أحد رجاله ويدعى راضي أن يقوم يإيصال غالية وعبد الله لوالدها حنفي.

تذهب غالية وعبد الله لوالدها ليسترجع حنفي ذكرياته معهما، ويقومون بالغناء معاً ولكن فجأة يغمض المعلم حنفي عينيه ويموت.

100 راجل محمود عبد المغني سمية الخشاب الفنانة سمية الخشاب مسلسل 100 راجل

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