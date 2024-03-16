المنطقة الحدودية الروسية تغلق مراكز التسوق والمدارس مع تصاعد الهجمات الأوكرانية

أعلن حاكم منطقة بيلغورود الروسية، أنه سيتم إغلاق جميع المدارس والكليات في أجزاء من منطقة بيلغورود الروسية يومي الاثنين والثلاثاء، بعد تزايد الهجمات الأوكرانية على المنطقة.

أضاف فياتشيسلاف جلادكوف في بيان على تيليجرام أن مراكز التسوق ستغلق أيضًا يومي الأحد والاثنين. وتقع المناطق المتضررة على طول الحدود مع أوكرانيا. مدينة بيلغورود نفسها تخضع أيضًا لعمليات الإغلاق.

أدت الهجمات المتكررة إلى جعل الروس معزولين إلى حد كبير عن الصراع في أوكرانيا.

'الوضع صعب للغاية في المدينة وفي منطقة بيلغورود. كتب جلادكوف: 'بطبيعة الحال، مسألة السلامة هي الأهم بالنسبة لنا جميعًا'.

قال: “من الواضح أن المعلمين والمربيات والموظفين الفنيين جميعهم يشعرون بالقلق”.

تم إغلاق المدارس والكليات في المناطق المتضررة فعليًا اعتبارًا من مساء الثلاثاء من الأسبوع الماضي، عندما أعلن جلادكوف أن الطلاب سيبدأون ما أسماه 'أيام التعلم الذاتي' حتى يوم الجمعة. وفي وقت الإعلان، قال إنه يأمل أن تتمكن المدارس من استئناف أنشطتها العادية يوم الاثنين.

تهاجم أوكرانيا منطقة بيلغورود بشكل متقطع منذ النصف الأول من عام 2023 لكنها كثفت القصف والضربات منذ حوالي أسبوع.

كما هو الحال في أجزاء أخرى من روسيا، يدلي الناس في بيلغورود بأصواتهم في استطلاع من المتوقع على نطاق واسع أن يشهد عودة فلاديمير بوتين إلى السلطة كرئيس.

واستمر التصويت لليوم الثاني يوم السبت، حيث اعتقلت السلطات العديد من الروس لقيامهم بأعمال عصيان مدني.

وقال جلادكوف يوم السبت أيضًا إن شخصين قُتلا في هجمات في الصباح الباكر، بما في ذلك سائق شاحنة أصيبت سيارته بقذيفة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في منشور على قناتها الخاصة على تطبيق 'تليغرام'، السبت، إن القوات الروسية صدت محاولات مقاتلين أوكرانيين للتسلل إلى روسيا في عدة مواقع، قائلة إنها نفذت 'هجومًا ناريًا معقدًا على تجمعات القوة البشرية والمعدات للعدو'.

وفي يوم السبت أيضًا، قال مصدر أوكراني لشبكة CNN إن جهاز الأمن الأوكراني (SBU) نفذ ضربات بطائرات بدون طيار على ثلاث مصافي نفط في منطقة سامارا الروسية.

وتقع المصافي الثلاث ــ التي تنتمي جميعها إلى شركة النفط روسنفت ــ على طول نهر الفولجا في نوفوكويبيشيفسك، وسامارا، وسيزران، وتقع على بعد ألف كيلومتر من الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا.

ونشر السكان المحليون في بيلغورود مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي الإقليمية تظهر انفجارات في المدينة وحرائق مشتعلة خارج المباني السكنية التي وقعت فيها الضربات الأوكرانية.

وفي أحد مقاطع الفيديو، تُسمع امرأة وهي تخبر والدتها بأنها خائفة من مغادرة شقتها.

وفي وقت سابق من الأسبوع، شنت مجموعات أوكرانية من المقاتلين الروس يوم الثلاثاء هجومًا عبر الحدود في بيلغورود، بينما تعرضت مدينة بيلغورود لهجمات مكثفة بطائرات بدون طيار وقصف.

وتم الإبلاغ عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل في الأسبوع الماضي، وفقًا لإحصاء شبكة سي إن إن، وإصابة العشرات.