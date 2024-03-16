بابا جه 6 .. أكرم حسني يتسبب فى ورطة جديدة

عرضت اليوم الحلقة السادسة من مسلسل "بابا جه" بطولة الفنان أكرم حسنى، وشهدت عددا من الأحداث المثيرة أبرزها أخد أكرم حسني عربونًا من والدة زياد.

وشهدت الحلقة اكتشاف وجود أكرم حسنى في المدرسة التي تعمل فيها زوجته نسرين أمين مما تسبب لها فى أزمة جديدة لها.

كما شهدت أحداث الحلقة محادثة بين أكرم حسني، وابنته التي تعبّر عن افتقادها للشعور بالأبوة.

كان أكرم حسني قد أطلق مؤخرًا الأغنية التشويقية للمسلسل بعنوان "بابا جه"، والتي حققت نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، الأغنية غناء أكرم حسني مع أحمد وحيد (كينج) ولافينيا نادر ومن كلمات أكرم حسني ولحن كريم عاشور، توزيع أحمد وحيد (كينج) هندسة صوت: م. امير محروس ومن إنتاج شركة Ideology

فكرة المسلسل مأخوذة من كتاب كوري dad for rent وتدور أحداثه في 15 حلقة.

المسلسل بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، أوتاكا، سماء إبراهيم، فريال يوسف، سامي مغاوري، ياسر الطوبجي، لافينيا نادر، الطفل سليم مصطفى، الطفلة هنا زهران، معالجة درامية وائل حمدي، محمد إسماعيل، إخراج خالد مرعي وإنتاج ميديا هب – سعدي جوهر.

