ضبط 3 طلاب لقيامهم بإلقاء ألعاب نارية من داخل شقة بالقطامية

ضبط رجال الأمن بالقاهرة 3 طلاب لقيامهم بإلقاء ألعاب نارية داخل إحدى الشقق السكنية بالقطامية، وتولت النيابة العامة التحقيق .



وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لمجموعة من الصبية يقومون بإلقاء ألعاب نارية داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة .

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 3 طلاب، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد اللهو ، وأرشدوا عن مصدر شرائهم للألعاب النارية من "إحدى السيدات ، تم ضبطها" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.