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رئيس التحرير
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أخبار البلد

اعتماد بحوث الثروة السمكية مركزا متعاونا في المنظمة العالمية البيطرية بالشرق الأوسط

صدى البلد

أعلن مركز البحوث الزراعية  اعتماد  المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية 
كمركز متعاون  (collaborating center)  مع منظمة الصحة العالمية البيطرية (WOAH) لإدارة صحة  الأسماك في الشرق الأوسط. 

 

وفي هذا الإطار قال  أ.د رفعت الجمل مدير المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية أنه  بالدعم المستمر لمعالى وزير الزراعة  السيد القصير  وتحت إشراف أ.د عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية و اللواء ايهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية تم اعتماد  المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية بالعباسة كشريك  جديد مع منظمة الصحة العالمية البيطرية (WOAH) لإدارة صحة الأسماك في الشرق الأوسط. 

 

ومن جانبه قال مدير المعمل 
انه  يتركز دور المراكز المتعاونة مع المنظمة العالمية لصحة الحيوان على القضايا المتعلقة بإدارة وتشغيل مختبرات تشخيص الأحياء المائية ومن المتوقع أن يساعد هذا الموضوع مصر على الحد من التهديدات البيولوجية، والاستفادة بالتكنولوجيا الحديثة. وكذلك التدريب والتعليم ورفع كفائة العاملين بصحة الأسماك و بناء قدرات معامل صحة الأحياء المائية بالمعمل جزء من المهمة التأسيسية لمنظمة OIE بما يغطي المعرفة والمهارات البيطرية العلمية والتقنية اللازمة للأطباء البيطريين لتنفيذ معايير المنظمة العالمية لصحة الأحياء المائية.

 


وجمع وتحليل ونشر المعلومات العلمية وخاصة فيما يتعلق بطرق مكافحة أمراض الأسماك، وتوفير الخبرة في مكافحة تلك الأمراض. مع الأخذ في الاعتبار مراعاة مفهوم "الصحة الواحدة" . بين الانسان والأسماك.

 


وأضاف  أ.د رفعت الجمل مدير المعمل بأن من مهام المركز تحسين سلامة الأغذية ذات الأصل السمكى من المخاطر الناشئة عن الإنتاج الحيواني، ووضع معايير ومبادئ توجيهية لرعاية الأسماك من خلال نهج قائم على العلم وتعزيزها.
كذلك التقدم فى وسائل التشخيص وتطوير أدوية جديدة يسهم في الجهود العالمية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات. . كذلك اعطاء الخبرة للأعضاء في فهم وإدارة آثار التغيرات البيئية والمناخية على صحة الأسماك ورعايتها. و ظهور مسببات الأمراض الجديدة نتيجة للتغيرات العالمية 
لدى WOAH شبكة عالمية مكونة من 266 مختبرا مرجعيًا تغطي 108 أمراض أو موضوعا في 38 دولة، و68 مركزا متعاونا تغطي 45 تخصصا في 31 دولة عام 2022 شبكة الخبرة يتم دمجها من خلال المراكز المرجعية المعينة

وقال إن إختيار المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية جهد متواصل وعمل جاد وإمكانات بشرية متميزة على مستوى علمي وأجهزة ومعامل ونشر علمي دولي في مجال صحة الأسماك

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