المنظر كئيب وحزين.. وزيرة الثقافة تكشف تفاصيل حريق استديو الأهرام

كشفت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة تفاصيل حريق استديو الأهرام، قائلة :" كنت هناك من بدري والمنظر كئيب وحزين جدا ".

وأكدت الدكتورة نيفين الكيلاني ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مع " ، والمذاع على فضائية " المحور " ، أنه لا توجد خسائر بشرية او مادية ، مردفة :" الحمد لله ان مفيش اي خسائر في الارواح ".

وأكملت : رئيس الوزراء وجه بالتعويضات المناسبة ، كما ناقشت وزيرة التضامن مع وزير التنمية المحلية ، والدولة تقوم بدورها ع اكمل وجه ".

وأردفت : الاستديوهات كمبان النار لم تطالها ، ولكن الأذى كان في استديو في أرض فضاء خارجي .

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