حصيلة مفجعة جديدة لشهداء غزة.. والعدد يقترب من 32 ألف شهيد

أكدت وزارة الصحة بغزة ارتفاع عدد ضحايا الحرب على القطاع المحاصر إسرائيليا إلى 31.645 شهيدا و73.676 مصابا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.



أضافت وزارة الصحة بغزة أن الاحتلال ارتكب 9 مجازر في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية راح ضحيتها 92 شهيدا و130 مصابًا.



يأتي ذلك فيما قالت منظمة اليونيسف إن "سوء التغذية بين الأطفال ينتشر بسرعة ويصل إلى مستويات مدمرة وغير مسبوقة في قطاع غزة بسبب الآثار واسعة النطاق للحرب والقيود المستمرة على توصيل المساعدات".

أعلن صندوق الطوارئ الدولي لرعاية الطفولة التابع للأمم المتحدة أن حوالي ثلث الأطفال دون سن الثانية في شمال غزة يعانون الآن من سوء التغذية الحاد، وهذا ضعف النسبة المئوية للأطفال دون سن الثانية الذين عانوا من سوء التغذية الحاد في يناير، حيث قفز المعدل من 15.6 إلى 31% في شهر واحد.

وقالت كاثرين راسل المديرة التنفيذية لليونيسيف في بيان إن "السرعة التي تطورت بها أزمة سوء التغذية الكارثية بين الأطفال في غزة صادمة، خاصة عندما تكون المساعدة التي تشتد الحاجة إليها جاهزة على بعد أميال قليلة".