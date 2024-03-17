عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأول من نوعه بأفريقيا|وزير الصحة: إقامة مركز تدريب دائم لجراحات الأوعية الدموية والتداخلية

وزارة الصحة
وزارة الصحة

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعا مع ممثلي الجمعية المصرية لجراحة الأوعية الدموية والتداخلية، لمناقشة سبل التعاون في إنشاء مركز تدريب دائم لجراحات الأوعية الدموية، داخل أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة وبحث سبل التعاون والشراكة بين وزارة الصحة والسكان، والجمعية المصرية لجراحة الأوعية الدموية والتداخلية، من خلال الاستعانة بالإمكانيات والمعامل والتجهيزات الموجودة داخل أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، من أجل إقامة مركز تدريبي دائم متخصص في جراحات الأوعية الدموية والتداخلية، مزود بمعامل محاكاة، بحيث يتم تدريب الأطباء من مختلف التخصصات الطبية والجراحية، على أساسيات جراحات الأوعية الدموية، بما يضمن إنقاذ حياة المرضى في حالات الطوارئ.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن هذا المركز التدريبي التخصصي سيكون بمثابة المركز الأول من نوعه في أفريقيا، والرابع عالميا بعد المركز المتواجد في مدينة هامبورج بألمانيا، ومركزي أريزونا وتكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن هذا المركز سيقوم بتنفيذ حزمة من البرامج التدريبية المتنوعة بما يعود بالنفع على الأطباء في الزمالة المصرية والبورد المصري، والبورد العربي، وكذلك الأطباء من الدول الأفريقية الراغبة في الحصول على التدريب العملي في هذا التخصص النادر، حيث أشاد ممثلو الجمعية بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، كونها المركز التدريبي الوحيد الذي يضم فندقا يستضيف المتدربين من كل محافظات الجمهورية والمنطقة العربية.

حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتورة سحر فرج، مدير عام أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي والمهني، ومن جانب الجمعية المصرية لجراحة الأوعية الدموية والتداخلية، الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية الأسبق وأستاذ جراحة الأوعية الدموية وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لجراحة الأوعية الدموية والتداخلية، واللواء طبيب عصام القاضي، أستاذ جراحة الأوعية الدموية وعضو مجلس إدارة الجمعية، والدكتور شريف عمر الكرداوي، أستاذ جراحة الأوعية الدموية وسكرتير الجمعية، واللواء طبيب تامر فكري، أستاذ جراحة الأوعية الدموية، وأمين صندوق الجمعية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

30 جنيهًا|أسعار الدواجن تخالف التوقعات سابع يوم رمضان.. وكرتونة البيض مفاجأة

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك بعد آخر تراجع

300 جنيه مرة واحدة|أسعار الذهب تخالف التوقعات.. وعيار21 مفاجأة سابع يوم رمضان

سر رقم 10 في حريق استديو الأهرام.. فيديو وصور

أنا مش متخلفة عقليا| شيرين رضا تنسحب من برنامج العرافة.. وتفجر مفاجأة عن زواج عمرو دياب ودينا الشربيني

حبيبة الشماع "جديدة"| فتاة تقفز من شرفة منزل.. خطيبها حاول التعدي عليها| تفاصيل مؤلمة

بسبب هذا السؤال.. لماذا انسحبت شيرين رضا من برنامج العرافة ؟

نهاية حزينة لتجار الذهب في السوق

ترشيحاتنا

إخماد حريق في مول تجاري بالقاهرة الجديدة

رجعوا الجواكت.. تحذيرات من موجة برد وتقلبات بالطقس | فيديو

احذر تنظيف سيارتك بهذه الطريقة.. تدمرها بالكامل

هل سيقاضى شركة أوبر؟ دفاع حبيبة الشماع يفجر مفاجأة| فيديو

الأول من نوعه بأفريقيا|وزير الصحة: إقامة مركز تدريب دائم لجراحات الأوعية الدموية والتداخلية

الشيوخ يحيل 15 تقريرا للجان النوعية عن اقتراحات برغبة إلى الحكومة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رامز خلاها تريند.. شاهد أجرأ إطلالات مرام علي المثيرة للجدل بالسوشيال ميديا

بكوب سميد .. طريقة عمل البسبوسة المرملة بسر الحلواني

انتهاء فصل الشتاء رسميًا بهذا التوقيت|موعد إجازة شم النسيم والطقس المتوقع بالربيع

سر انسحاب شيرين رضا ورانيا يوسف وسعد الصغير من برنامج «العرافة»

فيديو

300 جنيه.. استمرار تراجع الذهب محليا وهذا سعر عيار 21 | فيديو

سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد نجلها.. فيديو

حسن عبد الفتاح يعلن مفاجأة لجمهوره في عيد الفطر 2024 | خاص

مسئولة قعدتني 5 سنين وهدخل الجنة بسبب ابني .. ماذا قالت مها أحمد عن فترة غيابها وابنها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ