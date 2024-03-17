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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

مسلسل كوميدي.. ماذا يتابع محمد صلاح في رمضان |فيديو

محمد صلاح
محمد صلاح

يحرص النجوم دائما على متابعة دراما رمضان خلال أوقات فراغهم طوال الشهر الكريم، ويختلفون في نوع الدراما المفضلة لديهم، فهناك من يفضل مشاهدة المسلسلات الكوميدية، ومن يفضل  مشاهدة مسلسلات الإثارة والتشويق، ومن يفضل مشاهدة الدراما الاجتماعية والعائلية. 

و حرص النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، علي مشاركة جمهوره دائما الدراما الرمضانية المفضلة لديه، عن طريق نشر مقطع منها عبر موقع الصور والفيديوهات إنستجرام. 

و خلال الفيديو التالي نستعرض نوع الدراما الذي يفضله “ مو صلاح ” و ماذا يتابع خلال رمضان ٢٠٢٤ و ماذا فضل الأعوام الماضية.. 

الدراما الرمضانية النجم المصري محمد صلاح المسلسلات الكوميدية رمضان ٢٠٢٤ لاعب ليفربول محمد صلاح لاعب ليفربول

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