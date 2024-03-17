السيناريست أمين جمال: مسار إجباري يتحدث بلسان الشباب.. وهذا سبب نجاحه

أكد السيناريست أمين جمال، أنَّ فكرة مسلسل مسار إجباري الذي أنتجته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تتمحور حول شابين يعرفان أنهما أشقاء بعد سنوات طويلة.

ووجه جمال الشكر للشركة المتحدة على منح الفرصة لاثنين من الفنانين الشباب أحمد داش وعصام عمر في مسلسل “مسار إجباري” الذي يُعرض في شهر رمضان على عدد كبير من قنوات الشركة المتحدة.

وقال السيناريست، خلال استضافته عبر قناة «إكسترا نيوز»، إنَّ هناك جيلا يحتاج لجيل فني يشبهه ويتحدث بلسانه وعن أفكاره وأحواله وحياته، موضحًا أنَّ الفئة المستهدفة من المسلسل وهي الشباب كانت سببًا في إنجاح هذا العمل على السوشيال ميديا بشكل كبير.

وأضاف «جمال» أنّ الفنانين الشباب أكثر قدرة على مخاطبة الشباب، منوهًا إلى أنَّ شخصية عصام عمر في المسلسل مختلفة عن شخصية أحمد داش، وأن أحدهما يفكر دائمًا ويرضخ للقانون، والآخر يريد أن يحقق كل شيء دون تفكير.