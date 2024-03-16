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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسار إجبارى 6 .. نجاح عصام عمر وأحمد داش فى العثور على وصية والدهما

صدى البلد

عرضت اليوم الحلقة  السادسة من مسلسل "مسار إجباري" بطولة أحمد داش وعصام عمر.


شهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل "مسار إجبارى " نجاح على "عصام عمر" وشقيقه  حسين "أحمد داش" فى العثور على وصية والدهما هشام "محمود البزاوى".

كما شهدت أحداث الحلقة محاولة على وحسين إيجاد حل في قضية والدهما هشام.

وتضمنت أحداث الحلقة محاولة أرملتا عمر البرنس إقناع ابنيهما بالإبلاغ عن العصابة التي سرقت الشقتين.

وتنتهي الأحداث بالعثور على مسعد مقتولًا في شقته ويهرب حسين وعلي، وتثار تساؤلات حول تورطهما في قضية القتل.

ويعرض المسلسل على قناة ON الساعة 10:30 مساء والإعادة الساعة 6:45 صباحا، كما يعرض على القناة الأولى المصرية الساعة 12 صباحا والإعادة الساعة 5:10 صباحا، بالإضافة إلى عرضه على على قناة CBC الساعة 6:05 مساء والإعادة الساعة 9:45 صباحا ، ويعرض على قناة الحياة الساعة 11:15 مساء ، ويعرض المسلسل أيضا على منصة watch it. 

أبطال مسلسل مسار إجبارى

يعرض مسلسل مسار إجباري لأحمد داش يومياً علي قناة CBC وOn  والحياة ومنصة Watch it، من بطولة أحمد داش، ويضم عدد كبير من الفنانين، ومن أبرزهم: عصام عمر، صابرين، بسمة، ياسمينا العبد، مي الغيطي، رشدي الشامي وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي ومن إخراج نادين خان.

يذكر أن أحدث أعمال أحمد داش كانت مشاركته في موسم رمضان ٢٠٢٣ بمسلسل جعفر العمدة الذي تصدر ترند محركات البحث منذ عرض حلقاته ومسلسل الصندوق وذلك بعد نجاح مسلسل مين قال؟ الذي عرض في رمضان ٢٠٢٢ ويعتبر فيلم أبو صدام أحدث بطولاته السينمائية الذي شارك في المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

مسار إجباري مسلسل مسار اجباري

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